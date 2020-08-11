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رياضة

عصام الحضري ينشر صورة مع ميدو من برنامج أوضة اللبس.. شاهد

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 04:47 م
عصام الحضري
عصام الحضري
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مصطفى كرم
نشر الكابتن عصام الحضري حارس مرمي المنتخب المصري السابق عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صورة له مع أحمد حسام ميدو.

وعلق عصام الحضري على الصورة قائلا: "#اوضة اللبس #العالمي ميدو المتالق حبييي#كاسيو التاريخ المشرف نورت #اوضة اللبس ومبسوط اني شوفتك ياحبييي#اطلاله جميلة لنجوم كبيرة #اوضة_اللبس". 

يذكر أن الحضري قال في تصريحاته عبر برنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "لدي يقين بأنني سوف أعود إلى الأهلي في أي منصب أو دور، رغم اعترافي بالخطأ الذي قمت به من قبل والذي يكمن في رحيلي إلى سيون ولكني واثق من عودتي مرة أخرى إلى الأهلي ولكن لا أعلم الوقت الذي سأعود فيه".


وأضاف: "النادي الأهلي بيتي الدائم وعلاقتي جيدة مع كابتن محمود الخطيب ونتحدث معا دوما، والتاريخ لا يمكن أن يتم نسيانه فحصلت على الكثير من البطولات في الأهلي وشاركت في تدوين تاريخ النادي لذلك واثق في عودتي مرة أخرى".
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