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برلمان

مكافحة التحرش والتنمر.. أمين البرلمان: 3 تشريعات على أجندة المجلس قبل انتهاء دورته

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 04:40 م
المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب
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فريدة محمد
كشف المستشار محمود فوزي الأمين ألعام لمجلس النواب، عن التشريعات التي سيصدرها البرلمان قبل انتهاء الفصل الأخير من دور الانعقاد الأخير للمجلس.

وقال فوزي في تصريحات لـ"صدى البلد" عقب الآدلاء بصوته في انتخابات الشيوخ: "سيتم مناقشة مشروع قانون التجارب السريرية في اطار المواد التى طالبت مؤسسة الرئاسة بتعديلها بجانب تعديلات قانون العقوبات لمواجهة التنمر وكذلك تعديلات قانون الاجراءات الجنائية لاخفاء سرية البيانات في  قضايا التحرش وهتك العرض".
  
وأضاف الامين العام لمجلس النواب، ان الدولة نجحت في اختبار التعايش مع ازمة فيروس كورونا المستجد، كما نجحت في اختبارات خاضتها الدولة وهي الامتحانات الدراسية الخاصة بالثانوية عامة والانتخابات النيابية.

وأكد: "اجهزة الدولة على قدر الحدث ومجلس النواب نفسه انعقد بشكل منتظم رغم ازمة فيروس كورونا المستجد".

وأدلى الأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزي، منذ قليل، بصوته في مدرسة منشأة البكاري الثانوية، بمنطقة الهرم، خلال وقائع الاقتراع بانتخابات مجلس الشيوخ. 

وشهدت اللجنة الانتخابية بالمدرسة إقبالا متزايدًا من المواطنين، خلال ساعات الظهيرة، وعقب إدلاء المستشار محمود فوزى بصوته، أدلى بتصريحات للمحررين البرلمانيين قال فيها أن تلك الانتخابات حق وواجب دستوري ونيابي.  

وأكد أن أجهزة الدولة المعنية بالتأمين وتطبيق إجراءات السلامة والوقاية الصحية قامت بدورها على أكمل وجه. 

وتابع: "كورونا مش  حتوقف الدولة"، مشيدا  بالجهود المبذولة لتأمين العملية الانتخابية.

بدأت اليوم الثلاثاء، انتخابات مجلس الشيوخ 2020 داخل مصر، وتستمر حتى غد لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ؛ 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردى، حيث يتنافس فى الانتخابات 787 مرشحًا فى 27 دائرة بالنظام الفردى.


ويتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من
الدوائر الأربع المخصصة لنظام القائمة، وتتواجد قائمة واحدة هى القائمة
الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 11 حزبا سياسيا (مستقبل وطن والوفد وحماة الوطن
ومصر الحديثة والإصلاح والتنمية والتجمع والشعب الجمهورى والمصرى الديمقراطى الاجتماعى
والحركة المصرية والحرية المصرى والمؤتمر)، بالإضافة لتنسيقية شباب الأحزاب
والسياسيين.

واستعدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة
المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، بشكل مكثف لعملية الاقتراع،
ورفعت درجات الاستعداد القصوى بالتنسيق مع كل أجهزة وجهات الدولة المختلفة
لإتمام عمليات الاقتراع، وذلك من خلال الانتهاء من طباعة أوراق الاقتراع وتأمين
اللجان وتوفير أماكن إقامة للقضاة المشرفين على الانتخابات.


كما كلفت الهيئة منسق طوابير بمعرفة من يرتدى
الكمامة من عدمه وتوفير قفازات بلاستيكية لاستخدامها فى القلم المستخدم فى إبداء
الرأى منعا لنقل العدوى.


وقيّدت الهيئة نحو 63 مليون ناخب بقاعدة بيانات
الناخبين، كما  اتخذت الإجراءات
الاحترازية للحد من العدوى والوقاية من كورونا بتعقيم كل مركز اقتراع ولجنة قبل
يوم من بدء الاقتراع فى اليوم الأول من انتخابات الداخل، وعقب انتهاء التصويت فى
اليوم الأول، ونفس الحال قبل وبعد الاقتراع فى اليوم الثانى.


وتشترك القوات المسلحة فى تأمين الانتخابات
بعناصرها فى نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، حيث حرصت القيادة العامة
للقوات المسلحة على إعداد قوات التأمين الثابتة والاحتياطات القريبة والبعيدة
ودوريات التأمين المتحركة، والتأكد من تفهم جميع القوات المشاركة للمهام المكلفة
بها لحماية المواطنين والتصدى لكل التهديدات التى يمكن مجابهتها خلال تأمين
اللجان بالتعاون مع قوات الشرطة المدنية وعناصر الأمن فى محيط اللجان.

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