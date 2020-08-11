مكافحة التحرش والتنمر.. أمين البرلمان: 3 تشريعات على أجندة المجلس قبل انتهاء دورته

كشف المستشار محمود فوزي الأمين ألعام لمجلس النواب، عن التشريعات التي سيصدرها البرلمان قبل انتهاء الفصل الأخير من دور الانعقاد الأخير للمجلس.





وقال فوزي في تصريحات لـ"صدى البلد" عقب الآدلاء بصوته في انتخابات الشيوخ: "سيتم مناقشة مشروع قانون التجارب السريرية في اطار المواد التى طالبت مؤسسة الرئاسة بتعديلها بجانب تعديلات قانون العقوبات لمواجهة التنمر وكذلك تعديلات قانون الاجراءات الجنائية لاخفاء سرية البيانات في قضايا التحرش وهتك العرض".

وأضاف الامين العام لمجلس النواب، ان الدولة نجحت في اختبار التعايش مع ازمة فيروس كورونا المستجد، كما نجحت في اختبارات خاضتها الدولة وهي الامتحانات الدراسية الخاصة بالثانوية عامة والانتخابات النيابية.





وأكد: "اجهزة الدولة على قدر الحدث ومجلس النواب نفسه انعقد بشكل منتظم رغم ازمة فيروس كورونا المستجد".





وأدلى الأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزي، منذ قليل، بصوته في مدرسة منشأة البكاري الثانوية، بمنطقة الهرم، خلال وقائع الاقتراع بانتخابات مجلس الشيوخ.

وشهدت اللجنة الانتخابية بالمدرسة إقبالا متزايدًا من المواطنين، خلال ساعات الظهيرة، وعقب إدلاء المستشار محمود فوزى بصوته، أدلى بتصريحات للمحررين البرلمانيين قال فيها أن تلك الانتخابات حق وواجب دستوري ونيابي.

وأكد أن أجهزة الدولة المعنية بالتأمين وتطبيق إجراءات السلامة والوقاية الصحية قامت بدورها على أكمل وجه.

وتابع: "كورونا مش حتوقف الدولة"، مشيدا بالجهود المبذولة لتأمين العملية الانتخابية.



