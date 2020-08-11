أخبار التوك شو .. الرئيس السيسي يدلي بصوته بانتخابات الشيوخ .. ووزيرا التضامن والتعليم العالي يشاركان

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو، وجاء أبرزها ما يلي:









عرضت قناة "تن"، فيديو للحظة إدلاء اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بصوته في لجنته الانتخابية بانتخابات مجلس الشيوخ.





وأكد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، أن مجريات العملية الانتخابية بجميع المحافظات تشهد حالة من الاستقرار الأمني، وأن أجهزة الوزارة اتخذت جميع الإجراءات الأمنية لتهيئة المناخ المناسب للمواطنين لممارسة حقهم الدستوري.









قالت سلاف درويش ، عضو مجلس النواب، إن هناك متابعة مستمرة من غرفة العمليات باتحاد العمال، لخروج العمال للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، في جميع المحافظات.





وأضافت سلاف درويش، خلال حوارها لـ التغطية الخاصة ، المذاعة على فضائية صدى البلد، أن إقبال عمال مصر على انتخابات مجلس الشيوخ كبير، موضحة أن انتخابات الشيوخ تعد بمثابة استكمال للاستحقاق الدستوري.









قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن هناك تجهيزات كبيرة بالتنسيق مع كل الجهات قبل بدء انتخابات مجلس الشيوخ بشهرين؛ لتوفير احتياجات اللجان الانتخابية، وتم الاهتمام بالناخب بتطهير اللجان وتطبيق الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا وتطبيق التباعد الاجتماعي وتسهيل دخول ذوي الهمم من خلال العاملين بالمحليات.





وأضاف شعراوي، خلال حواره مع مراسلة برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية إكسترا نيوز، اليوم الثلاثاء، أن هناك تنسيق تام بين كل غرف الأزمات للمعالجة الفورية لأي مشكلة، موضحًا أن بعض اللجان تأخرت 5-10 دقائق، وفي التاسعة والنصف تمامًا تم انتظام العمل بكل اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية باستثناء التأخر بلجنتين بالمنيا، وتم تغيير 2 من القضاة بها.









قال أحد كبار السن المشاركين بانتخابات مجلس الشيوخ، إن مجلس الشيوخ مهم جدًا، لافتًا إلى أنه لم يكن هناك دعاية جيدة للتعريف بالبرامج الانتخابية للمرشحين، مؤكدًا أنه قام بعمل مجهود كبير للتعرف على برامج الانتخابية للمرشحين من نفسه.





واضاف المواطن، في لقاء عبر شاشة "صدى البلد"، أن اجراء الانتخاب سهلة جدًا، مشيرًا إلى أنه تم مساعدته من قبل المشرفين على العملية الانتخابية وتم وضعه على كرسي متحرك لتسهيل وصوله إلى اللجنة الانتخابية.





وزير التعليم العالي يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ









وانطلقت اليوم عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 داخل مصر، وتستمر حتى غدا الأربعاء، حيث تفتح اللجان أبوابها أمام الناخبين من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء.









قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنها سعيدة لمشاركتها في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، وأن تلك المرحلة هي الأكثر نضوجا للعملية الديمقراطية في مصر، وأن منظومة الحياة النيابية ستكتمل بوجود مجلس الشيوخ.









قال الكاتب الصحفى على السيد، إن مجلس الشيوخ هو بيت خبرة كبير ويقدم خبرة فى الاقتصاد والقضايا الاجتماعية والقضايا المختلفة فى الدولة او البرلمان.





واضاف على السيد ، فى مداخلة هاتفية ببرنامج " صباحك مصرى" المذاع على فضائية " ام بى سي مصر"، أنه يجب على كل عضو فى مجلس الشعب ان يقدم خدمات سواء جماعية او فردية، كل عضو فى البرلمان له مقر انتخابى ليلتقى بالمواطنين ويبحث مشكلاتهم.









وتابعت الدكتورة نيفين القباج، خلال حوارها على قناة "صدى البلد" الفضائية، أن هناك كثير من الواجبات على مجلس الشيوخ واستكمال العملية النيابية التي بدأت منذ 2015، ومنها مراجعة تشريعية وقانونية.









أدلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ 2020، وذلك فى اللجنة الانتخابية.





وبدأت اليوم الثلاثاء، انتخابات مجلس الشيوخ 2020 داخل مصر، وتستمر حتى غد لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ؛ 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردى، حيث يتنافس فى الانتخابات 787 مرشحًا فى 27 دائرة بالنظام الفردى.









قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن المحافظة استعدت بتوفير مختلف التجهيزات للعملية الانتخابية لمجلس الشيوخ منذ عدة أيام، مضيفا: "التجهيزات مكنتش النهارده اوامبارح، حيث تم انعقاد عدة اجتماعات تنسيقية مع الجهات التنفيذية على مستوى المحافظة".





وتابع اللواء محمد الشريف، خلال حواره على قناة "تن" الفضائية، أن كل مرافق وجهات المحافظة مشاركة في تأمين والحفاظ على سير العملية الانتخابية، ومتابعة عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم.









قال المستشار خالد عبيد، إن بداية العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ 2020 كانت في الساعة 8 صباحا وبدأت بتقسيم اللجان وتطهيرها فور فتحها قبل استقبال الناخبين.





وأضاف المستشار خالد عبيد، خلال حواره على قناة "تن" الفضائية، أنه توجد لوحات استرشادية وأفراد لإرشاد الناخبين وتعريفهم إجراءات الانتخاب سواء الفردي أو القوائم.







