بمناسبة اليوم العالمي للشباب .. وزير الرياضة يشارك في مؤتمر أولويات الشباب العربي

شارك الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذى لوزراء الشباب والرياضة العرب اليوم الثلاثاء في مؤتمر أولويات الشباب العربي تحت رعاية جامعة الدول العربية مع نظرائه من دول الإمارات، البحرين، المغرب، الأردن وموريتانيا.





وينظم مؤتمر (أولويات الشباب العربى) مركز الشباب العربى تحت رعاية جامعة الدول العربية وبحضور عدد من قادة مؤسسات العمل الشبابى عبر تقنية الفيديو كونفرنس وذلك بمناسبة اليوم العالمى للشباب.





وأعرب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية عن سعادته بلقائه مع الوزراء الحاضرين، موضحًا أن عام ٢٠٢٠ يشهد الكثير من التحديات والتساؤلات في ظل وجود فيروس كورونا المستجد، والذي كان له اثر كبير علي الشباب، مشددا على أهمية إحياء الأمل في نفوس الشباب العربي والعمل على فهم الشباب وقدراته وطاقته التي لا تعرف المستحيل.





من جانبه أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، في كلمته ان الشباب العربي يحظى بكل الأهمية في الفترة الحالية، وان الدراسة التي تمت، تعتبر دراسة مهمة وحيوية من اجل دعم متخذي القرار في الدول العربية لمعرفة رغبات وطموحات الشباب بصورة واقعية أكبر حول رغبات الشباب العربي، حيث جاءت نتيجة الاستفتاء تعبيرا عن رغبة الشباب المختلفة حيث جاء الأمن على أولويات الشباب تليها التعليم والرعاية الصحية، الدخل، فرص العمل، تطوير الذات، البيئة، البنية التحتية، التقدم التكنولوجي، المعايير الاجتماعية بالإضافة الي الترفيه.





كما أكد ان الشباب هم الشريك الرئيسي في بناء الأوطان العربية وله دور فعال وبناء في تقديم الدعم والمؤازرة للقيادات في مختلف البلدان العربية، مضيفا ان مصر تولي تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية كبيرة بالشباب في مختلف المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية والعمل على إعدادهم في تولي مهام العمل السياسي والتنفيذي والإداري بالدولة المصرية، يظهر هذا جليا في الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها الدولة المصرية من أجل إعداد الشباب وتنمية مهاراتهم الحياتية.





وشهد المؤتمر اعلان نتائج دراسة أولويات الشباب العربى الذى شارك فى مرحلتها الأولى ٧٠٠٠ شاب وشابة يمثلون ٢١ دولة عربية فى الفئة العمرية من ١٥ ل٣٤ عاما وذلك لتشكيل خارطة طريق للبرامج والمشاريع والاستراتيجيات الشبابية العربية ضمن ١١ قطاعاُ حيويًا كما سيتم تدشين اول منصة تفاعلية لرصد أولويات الشباب العربى.





كما استضاف المؤتمر جلسات حوارية بمشاركة ١٠٠ شاب وشابة من مختلف انحاء الوطن العربى لمناقشة مخرجات الاستطلاع مع عدد من صناع القرار .





الجدير بالذكر ان نتائج الاستطلاع تهدف إلى فهم احتياجات الشباب العربى وتحليل اهتماماتهم اضافة الى تقديم توجيهات عامة للباحثين وصناع القرار لدعم تمكين الشباب وفقا لأولويات قام بصياغتها الشباب انفسهم ، الى جانب تعزيز الاشتراك الشبابى وربط توصياتهم بشكل علمى مع صناع القرار ، و تعزيز العمل العربى الشبابي المشترك ، ودعم تنمية المجتمعات العربية من خلال الاستثمار فى طاقة الشباب.