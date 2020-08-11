بحضور وزراء وسفراء.. عادل دميثان الهاجري يفتتح متحفه للتراث الكويتي

افتتح الكويتي عادل دميثان نزال الهاجري، أول متحف خاص عن التراث الشعبي بدولة الكويت، بحضور عدد من السفراء والوزراء العرب.





وقال عادل الهاجري، مؤسس المتحف، على هامش افتتاح متحفه رسميًا: "نشأت فكرة إنشاء متحف التراث من مبدأ الحفاظ على تراثنا الكويتي من الاندثار وإبقاء الهوية الكويتية للأجيال القادمة، والمتحف يعد شعله ثقافية وتراثية كبيرة عن التراث الشعبي الكويتي، لتأصيل تلك الحضارة العريقة على مر العصور".





وأضاف أن المتحف يشمل على الكثير من المقتنيات النفيسة والنادرة، وأنه يحظى باهتمام عالمي ويأتي إليه الكثير من الزوار من جميع أنحاء العالم من قبل افتتاحه رسميًا.





ويضم متحف التراث الشعبي على عشرات المعروضات التي توضح الحياة في فترات زمنية قديمة بالكويت، وتضم معروضاته ملابس تقليدية وأدوات قديمة ونظرة على أسلوب الحياة فيما مضى، ويهدف المتحف إلى الترويج للتراث الكويتي عبر العصور.