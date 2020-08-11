أخبار العلوم والتكنولوجيا.. إليك أفضل البدائل.. إذا كنت لا تثق فى فيسبوك.. و مدير آبل ينضم لنادي المليارديرات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة وجاء أهمها كالآتي.
كشفت تقارير أن شركة Apple آبل ستفقد حوالى 30 % من إيراداتها على مستوى العالم، إذا تم حذف تطبيق WeChat وى شات الصينى من على متجر التطبيقات الخاص بها App Store .
أفادت تقارير بأن شركة Microsoft مايكروسوفت الأمريكية ستواجه مشكلات تقنية قد تمتد لسنوات إذا قامت بشراء تطبيق الفيديوهات القصيرة TikTok تيك توك، ونزع ملكيته من شركة ByteDance بايت دانس الصينية المالكة له.
تخطت ثروة المدير التنفيذى لشركة آبل Apple، تيم كوك Tim Cook، حاجز المليار دولار لينضم إلى نادى المليارديرات، لتتجاوز ثروته مليار دولار أمريكى، وذلك بعدما ارتفعت أسهم الشركة ارتفاعا ملحوظا.
إذا كنت من مستخدمي منصة التواصل الإجتماعى الأكثر شهرة فى العالم فيسبوك Facebook أو التطبيقات التابعة لها، وتشعر بعدم الأمان في إرسال محادثاتك عبرها، خاصة بعد وثائع تسريب فيسبوك لبيانات مستخدميه أكثر من مرة على مدار الأعوام الماضية لأغراض ربحية، فلابد من توافر بديل أكثر آمانًا وخصوصية للمحتوى الخاص بك.
عندما تولت شركة HMD Global إدارة علامة نوكيا العريقة، كانت هناك توقعات عدة لنجاح أسطوري لهاتف لوميا الرائد وقتها Nokia lumia 1020 وتحقيقه لمستقبل واعد، حيث تم تزويده بكاميرات PureView الجبارة، ومع انطلاق Nokia 9 و Nokia 8 sirocco، كانت طفرة في كاميرات الهواتف الذكية.