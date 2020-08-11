أخبار العلوم والتكنولوجيا.. إليك أفضل البدائل.. إذا كنت لا تثق فى فيسبوك.. و مدير آبل ينضم لنادي المليارديرات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة وجاء أهمها كالآتي.





حظر تطبيق WeChat في أمريكا يفقد آبل 30 % من إيراداتها

كشفت تقارير أن شركة Apple آبل ستفقد حوالى 30 % من إيراداتها على مستوى العالم، إذا تم حذف تطبيق WeChat وى شات الصينى من على متجر التطبيقات الخاص بها App Store .







