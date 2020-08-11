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برلمان

نشاط مكثف لمكتب النائب محمد أبو العينين في انتخابات مجلس الشيوخ .. فيديو

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 04:27 م
أهالي الجيزة
أهالي الجيزة
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ماجدة بدوى
قامت جمعية ابو العينين الخيرية بالعديد من النشاطات التوعوية والتثقيفية للناخبين منذ بداية الساعات الأولى لانتخابات مجلس الشيوخ اليوم ، من أجل ازاله العقبات والمعوقات امام الناخبين للوصول للجانهم الانتخابية. 

حيث حرص فريق عمل النائب محمد ابو العينين علي التواصل مع المواطنين وتقديم كافة التسهيلات للوصول لأماكن الاقتراع وقد حمل الشباب اللاب توب لتسهيل استخراج أسماء الاهالى في الكشوف الانتخابية وايضا لجانهم الانتخابية 

وقد أصدر النائب محمد ابو العينين عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة ونائب رئيس حزب مستقبل وطن تعليماته لكافة أفراد فريق عمله بضرورة تعريف المواطنين بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية واختيار من يمثلهم  داخل مجلس الشيوخ،  والحرص علي مستقبل بلدهم مصر


بدأت اليوم الثلاثاء، انتخابات مجلس الشيوخ 2020 داخل مصر، وتستمر حتى غد لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ؛ 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردى، حيث يتنافس فى الانتخابات 787 مرشحًا فى 27 دائرة بالنظام الفردى.

بينما يتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لنظام القائمة، وتتواجد قائمة واحدة هى القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 11 حزبا سياسيا (مستقبل وطن والوفد وحماة الوطن ومصر الحديثة والإصلاح والتنمية والتجمع والشعب الجمهورى والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والحركة المصرية والحرية المصرى والمؤتمر)، بالإضافة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

واستعدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، بشكل مكثف لعملية الاقتراع، ورفعت درجات الاستعداد القصوى بالتنسيق مع كل أجهزة وجهات الدولة المختلفة لإتمام عمليات الاقتراع، وذلك من خلال الانتهاء من طباعة أوراق الاقتراع وتأمين اللجان وتوفير أماكن إقامة للقضاة المشرفين على الانتخابات.

كما كلفت الهيئة منسق طوابير بمعرفة من يرتدى الكمامة من عدمه وتوفير قفازات بلاستيكية لاستخدامها فى القلم المستخدم فى إبداء الرأى منعا لنقل العدوى.

وقيّدت الهيئة نحو 63 مليون ناخب بقاعدة بيانات الناخبين، كما  اتخذت الإجراءات الاحترازية للحد من العدوى والوقاية من كورونا بتعقيم كل مركز اقتراع ولجنة قبل يوم من بدء الاقتراع فى اليوم الأول من انتخابات الداخل، وعقب انتهاء التصويت فى اليوم الأول، ونفس الحال قبل وبعد الاقتراع فى اليوم الثانى.

وتشترك القوات المسلحة فى تأمين الانتخابات بعناصرها فى نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، حيث حرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على إعداد قوات التأمين الثابتة والاحتياطات القريبة والبعيدة ودوريات التأمين المتحركة، والتأكد من تفهم جميع القوات المشاركة للمهام المكلفة بها لحماية المواطنين والتصدى لكل التهديدات التى يمكن مجابهتها خلال تأمين اللجان بالتعاون مع قوات الشرطة المدنية وعناصر الأمن فى محيط اللجان.

ومن المقرر أن تجرى جولة الإعادة يومى 6 و7 سبتمبر المقبل للمصريين بالخارج، ويومى 8 و9 سبتمبر للمصريين بالداخل، على أن يكون موعد الإعلان النهائى للانتخابات ونشرها فى موعد أقصاه الأربعاء 16 سبتمبر.
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