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حوادث

إصابة طالبة إثر سقوطها من أعلى منزلها بمركز النوبارية بالبحيرة

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 04:30 م
سقوط فتاة من أعلى
سقوط فتاة من أعلى منزلها
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قسم المحافظات

أصيبت طالبة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم و اشتباة كسر بالعمود الفقرى، أثر سقوطها من أعلي المنزل  في مركز غرب النوبارية المركزى، تم نقلها إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم. 

و تلقى اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة النوبارية يفيد بوصول بلاغ من مستشفى النوبارية العام باستقبال "منار عادل احمد، ١٧ سنه" غرب النوبارية،  مصابة باشتباة كسر بالعمود الفقرى، أثر سقوطها من أعلي منزلها و تم عمل الاسعافات الاوليه  والفحوصات الطبية اللازمة و نقلها 
إلي مستشفى وادى النطرون المركزى لعمل اشعة مقطعيه على مخ وعرض مخ واعصاب.

و تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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