الغرفة الأولى تدعم الثانية في الانتخابات.. أعضاء البرلمان برئاسة عبد العال يدلون بأصواتهم في ماراثون الشيوخ.. وزعيم الأغلبية للمواطنين: متسيبوش حقكم

أعضاء الغرفة الأولى يدلون بصوتهم في انتخابات الشيوخ وعبد العال: الانتخابات تتم بشفافية وحياد تام وحرية كاملة العناصر المغرضة تدعو للمقاطعة وهؤلاء أصحاب نوايا خبيثة الشعب نجح في الاختبار ويستكمل مسيرة البناء قانون الدوائر الخاصة سيعرض على الجلسات القادمة الانتخابات تتم في حرية تامة وسط تحدي جائحة كورونا

متسيبوش حقكم.. زعيم الأغلبية يوجه رسالة للمواطنين بعد الإدلاء بصوته





حرصت الغرفة الأولى "مجلس النواب" على دعم ومساندة نظيرتها الثانية "مجلس الشيوخ" في انتخابتها المنعقدة حاليا، حيث أدلى الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان وأعضاء المجلس بصوتهم في الاستحقاق الانتخابي، مطالبين المواطنين بالنزول والمشاركة الإيجابية بعيدا عن دعوات المقاطعة.





وأضاف رئيس البرلمان خلال الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ: "الغرفة الثانية اثراء للحياة النيابية المصرية وهي امتداد لما تم في الماضي حيث موجودة في ظل دستور ٢٣ واستمرت الى مقابل ١٩٥٢ بعد ذلك تم تشكيل الغرفة الثانية بمقتضى التعديلات الدستورية ١٩٨٠". وقال عبد العال: "بعد ثورة ٣٠ يونيه راي القائمين على وضع دستور ٢٠١٤ ان الوقت غير ملائم وعندما حان الوقت عاد مجلس الشيوخ وفقا للتعديلات الدستورية ٢٠١٩ كي تستكمل المسيرة مع مجلس النواب في اثراء الحياة النيابية المصرية".

وأضاف: "سيكون للمجلس التشريعي دور كبير في الحياة السياسة المصرية وواضح ان المرشحين لهم خبرات في مجال عملهم تضيف لمجال التشريع و سيكون عامل مساعد مع مجلس النواب لاخراج تشريعات تلبي طموح الشعب المصري". واستطرد: "الانتخابات تتم في حرية تامة وتحدي جائحة كورونا ولكن هناك ضوابط المسافات الامنة و ارتداء الكمامات واستخدام المواد الكحولية وسننجح في مواجهة التحدي واستكمال الاستحقاق التشريعي".

وقال: "المسئولين حريصين على الإدلاء بأصواتهم و الجميع مهتم بهذه الانتخابات وتتم بشفافية تامة وحياد تام وحرية كاملة".

وحول من يدعون للمقاطعة من العناصر الارهابية في الخارج، قال: "هذه العناصر المغرضة موجودة ولها نوايا خبيثة والشعب اختبر في عدة مواقف ولا يهتم بهذه العناصر واقول لهم استمروا في مسيرته البناء والشعب المصري لا يلتفت الى هؤلاء". وكشف رئيس البرلمان ان قانون الدوائر الخاصة بمجلس النواب سيعرض على الجلسات القادمة وسيكون على جدول اعمال المجلس.



بدوره أكد رئيس ائتلاف دعم مصر وزعيم الأغلبية البرلمانية الدكتور عبد الهادى القصبي، أن المشاركة السياسية للمواطنين فى الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس الشيوخ واجب وطني.

وأوضح "القصبي" في تصريحات صحفية، عقب الإدلاء بصوته منذ قليل، أنه يجب على المواطن أن يستخدم حقه ويشارك ويدعم الدولة المصرية فى تأسيس مؤسساتها الديمقراطية وأنه استكمال لمؤسسات الدولة.

ومجلس الشيوخ ذو أهمية كبيرة، حيث سيضم مجموعة من أصحاب الفكر والخبرات السياسية والتشريعية وسوف يكون له أثر ايجابى على العملية التشريعية بمصر موجها رسالته لجموع المصريين "ماتسيبوش حقكم".





من جانبه أدلى المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بصوته صباح اليوم الثلاثاء، في انتخابات مجلس الشيوخ فى لجنة الانتخابات في المتحف الزراعي بالدقي.





وناشد أبو شقة، جموع الناخبين باستعمال حقهم الدستوري في اختيار نوابهم وممثليهم تحت قبة مجلس الشيوخ، من خلال المشاركة الإيجابية القوية للإدلاء بأصواتهم الانتخابية، وذلك من منطلق الواجبات الدستورية والقانونية وترسيخًا للديقراطة، حيث أن إدلاء الناخب بصوته في اختيار نوابه هو النموذج الأمثل لها.





وطالب رئيس حزب الوفد، الناخبين بضرورة الإلتزام بكافة التعليمات الصادرة من قبل الهيئة الوطنية للإنتخابات والحكومة، بشأن الإجراءات الوقائية والإحترازية الخاصة للحماية من فيروس كورونا المستجد.





وأشار أبو شقة، إلى أن المشاركة تمثل عرس ديمقراطى فى بناء الدولة المصرية الحديثة، وتستلزم تضافر الجهود والمشاركة الاجتماعية من الجميع لإنجاح العملية الانتخابية، لافتا إلى أن من يتخلف عن الإدلاء بصوته الانتخابي بدون عذر يعرض نفسه للغرامة وفقًا لما نصت عليه المادة "٥٧" من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤، على أنه : " يُعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء".





في سياق متصل، أدلى الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ وذلك بمدرسة الشهيد أحمد الخولى بمقر دائرته الانتخابية شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.





وطالب الدكتور صلاح حسب الله فى تصريحات للصحفيين المواطنين المشاركة بإيجابية فى هذه الانتخابات معربا عن ثقته التامة فى ان المصريين سيمارسون حقهم الدستورى فى اختيار ممثليهم بمجلس الشيوخ.





وأعرب الدكتور صلاح حسب الله عن سعادته الغامرة بالإقبال الكثيف من المرأة المصرية والشباب المصرى مؤكدا ان المرأة المصرية تستحق كل الاهتمام ومنحها لجميع حقوقها غير منقوصة من الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى.





وأشاد الدكتور صلاح حسب بدور ابطال وصقور قواتنا المسلحة الباسلة والشرطة المدنية ليس فى التأمين الحقيقى للجان الانتخابية فقط، ولكن على دورهم الإنساني الكبير والواضح فى مساندة أهالينا من كبار السن واصحاب القدرات الخاصة فى اصطحابهم حتى مقار اللجان للإدلاء باصواتهم واصطحابهم فى عودتهم بعد الانتهاء من المشاركة فى الانتخابات.





وأكد ان المصريين الذين ضربوا اروع الأمثلة فى المشاركة فى صنع مسقبل وغد مشرق لمصر خلال مشاركتهم التى أبهرت العالم كله فى ثورة 30 يونيو عام 2013 قادرون على حسن اختيار ممثليهم داخل مجلس الشيوخ.





كما وجه الدكتور صلاح حسب الله التحية والتقدير للهيئة الوطنية للانتخابات على الاعداد والتنفيذ الجيد لهذه الانتخابات والالتزام الحقيقي بالتدابير والاجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا.





كما أدلى النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، صباح اليوم بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك في لجنة مدرسة الملك فهد بمدينة نصر.





ودعا الخولي، في تصريحات صحفية عقب الإدلاء بصوته، كافة المصريين لضرورة القيام بحقهم الدستوري بالمشاركة فى الانتخابات خصوصا الشباب الذين حثهم الخولي أن يكونوا فى طليعة المشاركين فى الانتخابات كما كانوا دائما في طليعة العمل الوطني والسياسي خلال الفترة الماضية.







