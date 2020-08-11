الإرشاد الزراعي يحث سكان الريف على المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على أهمية مشاركة كافة المزارعين بإيجابية، والإدلاء بأصواتهم، في انتخابات مجلس الشيوخ التي بدأت اليوم الثلاثاء وتستمر حتى مساء غدا الأربعاء ، لافتا إلى أن المشاركة في الانتخابات هي واجب وطني على كل مصري، لاختيار ممثليهم بالبرلمان.





وفي سياق متصل أصدر قطاع الإرشاد الزراعي، منشورا توعويا تم تعميمه على الإدارات العامة للإرشاد الزراعي بالمحافظات، والأقسام التابعة لها بكافة المراكز والقرى، لحث المزارعين وتوعيتهم وإرشادهم إلى ضرورة المشاركة في الانتخابات.





وأشار الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، وفقا لما جاء بالمنشور، الى أن المشاركة فى الانتخابات بصفة عامة واجب وطنى وحق كفله الدستور لكافة المواطنين ولا يجب التنازل عنه، لافتا الى ان مشاركة السكان الريفيين لها أهمية وتأثير واضح في العملية الانتخابية... خاصة وأن عودة مجلس الشيوخ من جديد كغرفة ثانية للحياة النيابية سيكون له دور أساسي فى ترسيخ دعائم الديمقراطية ودعم السلام الإجتماعى والمقومات الأساسية للمجتمع ودعم الحقوق والحريات والواجبات العامة.





وأكد عزوز أيضا أهمية مشاركة المرأة الريفية فى كافة الاستحقاقات الدستورية، باعتبارها العمود الفقري للمجتمع الريفي، وشريك أساسي في تنمية الإنتاج الزراعي، لافتا إلى أن ذلك الأمر لا يقل أهمية عن دورها الاجتماعي والإنتاجي.





كما تم تكليف قناة مصر الزراعية، بتكثيف العمل خلال الفترة المقيلة، للقيام بدورها الإرشادي، لتوعية وحث المزارعين على المشاركة، من خلال بث التنويهات الإرشادية، التي تؤكد الدور الهام لمجلس الشيوخ في المرحله القادمة ...وكذلك تحفيز المواطنين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات.





ووجه رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، بضرورة توعية المزارعين بالالتزام ايضا بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».



