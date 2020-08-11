نائب رئيس حزب الاتحاد يكشف خطة الحزب الفترة المقبلة.. ويؤكد: سندفع بمرشحين بانتخاب مجلس النواب

كشف المهندس باسم الخواص، نائب رئيس حزب الإتحاد، عن خطة الحزب خلال الفترة القبلة، مؤكدًا أنهم رغم استبعاد القائمة الخاصة بهم من انتخابات مجلس الشيوخ، في اللحظات الاخيرة، إلا أنهم سيواصلون الاستعداد لانتخابات مجلس النواب المقبلة.





وأكد المهندس باسم الخواص، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الحزب سوف يدفع بمرشحين له في غرب الدلتا، حيث سيشارك الحزب على نظام القائمة، لافتا إلى أنهم في انتظار إقرار تقسيم الدوائر من قبل مجلس النواب، ليتحدد على أساسه وجهة الحزب في الانتخابات.





وأشار نائب رئيس حزب الاتحاد إلى أنه الحزب يدرس حاليا إمكانية الدفع بمرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ خلال الفترة المقبلة، وذلك بالأمانات التابعة للحزب بمختلف المحافظات.





وفيما يتعلق بانتخابات مجلس الشيوخ، أشاد بالعملية الإنتخابية لمجلس الشيوخ بكل مكوناتها و مفرداتها، مؤكدا أنها تجربة متفردة بكل المقاييس و تشير إلى نجاح النظام الحالي في إضافة إنجاز أخر إلى إنجازاته و هو الإصلاح السياسي.





وأضاف: "كانت أول خطوة في طريق النجاح هي مدى قناعة المواطن بضرورة وجود الغرفة الثانية للبرلمان من خلال وجود مهام و إختصاصات واضحة و محدده لمجلس الشيوخ".