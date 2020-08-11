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فن

المخرج السوري عبد اللطيف عبد الحميد ضيف لقاءات مركز السينما العربية

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 04:38 م
صدى البلد
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محمد نحلة

ضمن لقاءات مركز السينما العربية عبر انستغرام، يحاور الناقد المغربي حمادي كَيروم المخرج السينمائي السوري الفائز بالجوائز عبد اللطيف عبد الحميد، وسوف يقام اللقاء يوم الخميس 13 أغسطس، الساعة 6 مساءً بتوقيت غرينتش عبر الحساب الرسمي لمركز السينما العربية على انستجرام.


عبد اللطيف عبد الحميد مخرج ومؤلف سوري، درس السينما في المعهد العالي للسينما بموسكو، ثم أخذ اتجاه سينما المؤلف ليصنع عددًا من الأفلام الفائزة بالجوائز، من بينها ليالي ابن آوى (1988)، رسائل شفهية (1991)، صعود المطر (1995)، نسيم الروح (1998)، قمران وزيتونة (2002) بالإضافة إلى ما يطلبه المستمعون (2003) الذي فاز عنه بالميدالية الذهبية في مهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف، وأفضل فيلم آسيوي في مهرجان دلهي.


حمادي كَيروم ناقد سينمائي مغربي يدرِّس السينما في جامعة حسن الثاني بالدار البيضاء، ويمتلك مسيرة كبيرة من النقد السينمائي. كيروم وهو مؤسس ومدير مهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف، كما شغل عضوية لجان تحكيم عدد كبير من المهرجانات العربية والدولية، من بينها مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد.


لقاءات مركز السينما العربية سلسلة أسبوعية، يتولى فيها أعضاء لجنتي تحكيم جوائز النقاد للأفلام العربية وجوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية إجراء حوارات مع صُناع السينما الدوليين، وسوف تكون هذه اللقاءات متاحة بترجمة للعربية أو الإنكليزية على صفحات مركز السينما العربية على مواقع التواصل الاجتماعي.

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