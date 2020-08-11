لدعم ومساعدة العمالة المتضررة من كورونا.. صرف الدفعة الثالثة من المنحة الرئاسية

قررت اللجنة الوزارية المشكلة لدعم ومساعدة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا في اجتماعها اليوم الثلاثاء، عبر تقنية "الفيديو كونفرنس"، صرف الدفعة الثالثة لهذه الفئة من المنحة الرئاسية التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي وقدرها 500 جنيها بدءً من الأحد المقبل وحتي الخميس من نفس الشهر.





ويتم الصرف عبر ماكينات الصرف بموجب كارت ATM مسبوق الدفع الذي صرف به المستحق الدفعة الثانية، مع التأكد من وصول رسالة نصية علي تليفون الشخص المستحق قبل موعد الصرف بنحو 24 ساعة.





جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التي حضرها وزير القوي العاملة محمد سعفان، والدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومقرر اللجنة ، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجي.