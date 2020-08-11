غدا.. جلسة بمجلس الأمة الكويتي للتصويت على سحب الثقة من وزير المالية

أعلن مجلس الأمة الكويتي، عن انعقاد جلسة غدا الأربعاء للتصويت على سحب الثقة من وزير المالية براك الشيتان، وفقًا لصحيفة "الخليج" الإماراتية.





كان مجلس الوزراء الكويتي بحث أمس الاستجواب الموجه لوزير المالية حول الاستجواب المقدم له من العضو رياض العدساني، إذ شرح الأخير تفاصيل البيانات والمعلومات المتعلقة بمحاور الاستجواب وردوده عليها.





وأكد مجلس الوزراء على مؤازرة وزير المالية وثقته الكاملة به ومساندته لمواصلة جهوده المخلصة في عمله الوزاري، بحسب البيان.





وقال نائب مجلس الأمة محمد براك المطير، اليوم الثلاثاء، إنه من الواضح أن الحملة الضخمة التي حدثت أمس في مواقع التواصل الاجتماعي ضد وزير المالية براك الشيتان ورائها الدولة العميقة.



