برشلونة الأقرب لحصد دوري الأبطال.. وريال مدريد لا شيء بدون راموس | جولة في الصحف الأوروبية

بين منافسة الدوري الأوروبي ، وأحدث انتقالات اللاعبين، ينشر موقع "صدى البلد" أبرز الأخبار التي تداولتها الصحف العالمية، صباح اليوم الثلاثاء في التقرير التالي.





‏Marca: أسباب تجعل برشلونة بطل الشامبيونزليج





نشرت صحيفة ماركا الاسبانية تقريرا عن أسباب تجعل الفريق الإسباني ، قادرًا على تخطي بايرن ميونخ، من خلال امتلاكهم ليونيل ميسي الساحر الأرجنتيني .





كما أن عودة اللاعبين المصابين قد تساعد أيضًا في تأهل الفريق، بعد تأكد جاهزية بوسكيتس، وفيدال لموقعة يوم الجمعة في لشبونة.





‏Mondo Depoetivo: بروسيا يعلنها.. سانشو سيتمر مع الفريق





أكد المسؤول الرياضي لنادي بروسيا دورتموند، استمرار اللاعب الشاب صاحب الـ20 عاما سانشو في صفوف الفريق، بعد فشل المفاوضات مع ادارة اليونايتد.





واختتم تصريحاته بشأن اللاعب، أن ادارة الفريق قد جددت عقد اللاعب الإنجليزي، بعقد حتى عام 2023، مع تعديل راتبه نظرًا للمستوى الجيد الذي يقدمه مع الفريق.





‏Marca: لوكاكو يذهب بالانتر الى نص النهائي





ساهم المهاجم البلجيكي روميرو لوكاكو في صعود فريقه، انتر ميلان الى دور نصف النهائي من الدوري الأوروبي، بعد مساهمته في تقديم اداءًا رائعًا مسجلًا هدف الفوز للفريق الإيطالي.





‏GOAL: نجم مانشستر يونايتد يعترف بإرهاق فريقه بدنيًا





صرح نجم وسط ملعب اليونايتد ماتا عن تعب ارهاق فريقه بدنيًا، بعد لقاء أمس الذي امتد الى 120 دقيقه، وان فريقه سيعاني من العامل البدني في الادوار المقبلة.





‏Marca: ريال مدريد لا شئ بدون راموس





خروج ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في دور ال16 كان له اثرًا سلبيًا على الفريق، ولو كان متواجد قائد الفريق راموس، لما حدث كل هذا، فربما لم تتكرر الاخطاء الدفاعية التي كانت سببًا حقيقيًا في خروج الفريق.





‏The Sun: تشيلسي يريد بيع لاعبه الى الميلان





يرغب مسئولو نادي تشيلسي الإنجليزي في بيع لاعبه المعار "باكايوكو" إلى فريق الميلان، في ظل عدم احتياج المدرب الإنجليزي فرانك لامبارد إلى خدمات اللاعب.





وسبق وقد حدد الفريق الإنجليزي سعر اللاعب، بـ 20 مليون يورو، ومن المنتظر ان تتم الصفقة في الأيام المقبلة بعد التوصل إلى اتفاق نهائي من جانب الفريقين.