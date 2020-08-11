خلال زيارته بيروت.. سامح شكري يستقبل رئيس تيار المردة لبحث أزمة لبنان

يزور وزير الخارجية سامح شكري العاصمة اللبنانية بيروت على خلفية دعم لبنان عقب كارثة انفجار مرفأ بيروت.





وقال موقع "لبنان 24" إن وزير الخارجية التقى خلال تواجده بمقر إقامته رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجيه، على رأس وفد.





وأوضح الموقع أن فرنجيه كان على رأس وفد يضم النائب طوني فرنجية الوزير الأسبق يوسف فنيانوس. وشارك في اللقاء عن الجانب المصري: السفراء: نزيه النجاري ياسر علوي، وطارق الطايل، إلى جانب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ.





وأشار الموقع إلى أن النائب طوني فرنجيه اكتفى بالقول إن الاجتماع كان جيدا، من جهته خرج رئيس "المردة" من دون الإدلاء بأيّ تصريح.





بينما قال المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد حافظ عبر تويتر:"خلال زيارته الجارية إلى العاصمة اللبنانية بيروت، وزير الخارجية سامح شكري يستعرض مع تيار المردة اللبناني سليمان فرنجيه الوضع في لبنان وآليات دعمه للخروج من الموقع الراهن".