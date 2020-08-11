نشرة المرأة والصحة.. درة تثير الجدل على البحر.. سبب نقل كورونا.. علامات مشاكل الكلى

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار الهامة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:
بملابس جريئة.. درة تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير في البحر
نشرت الفنانة التونسية درة، مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" من أحدث جلسة تصوير داخل البحر.
احذرهم .. حاملوا الفيروس دون أعراض الناقل الرئيسي لكورونا
أكد بحث جديد من كوريا الجنوبية أن الأشخاص المصابين بفيروس كورونا الجديد والذين ليس لديهم أي أعراض يحملون نفس القدر من الفيروسات في حلقهم ورئتيهم وأنوفهم مثل أولئك الذين تظهر عليهم الأعراض.
تجنبها.. 10 علامات تحذرك من وجود مشكلة في الكلى
يعاني الكثير من الاشخاص من وجود ألم في الكلي نتيحة العديد من الاسباب وكشفت دكتور سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية عن علامات الاصاة بمشكلة في الكلى.
بملابس جريئة.. درة تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير في البحر
نشرت الفنانة التونسية درة، مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" من أحدث جلسة تصوير داخل البحر.
احذرهم .. حاملوا الفيروس دون أعراض الناقل الرئيسي لكورونا
أكد بحث جديد من كوريا الجنوبية أن الأشخاص المصابين بفيروس كورونا الجديد والذين ليس لديهم أي أعراض يحملون نفس القدر من الفيروسات في حلقهم ورئتيهم وأنوفهم مثل أولئك الذين تظهر عليهم الأعراض.
تجنبها.. 10 علامات تحذرك من وجود مشكلة في الكلى
يعاني الكثير من الاشخاص من وجود ألم في الكلي نتيحة العديد من الاسباب وكشفت دكتور سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية عن علامات الاصاة بمشكلة في الكلى.