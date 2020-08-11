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محافظات

محافظ جنوب سيناء : نقف على مسافة واحدة من كل المرشحين .. فيديو وصور

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 05:50 م
محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء : نقف علي مسافة واحدة من كل المرشحين
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ايمن محمد
تابع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم الثلاثاء فاعليات اليوم الاول لانتخابات مجلس الشيوخ 2020 بمدينه طور سيناء ورافق المحافظ اللواء نادر عشماوي السكرتير العام للمحافظة .

وشهد المحافظ الاجراءات  الوقائية التي تتم داخل اللجان خلال زيارته للجنه مدرسة عمرو شكري الاعدادية من خلال اجراءات الكشف الحراري والتعقيم وارتداء الكمامات للقائمين علي الاجراءات والناخبين.

والتقي بعدد من المواطنين الذين يدلون باصواتهم واستفسر منهم علي انطباعتهم حول الاجراءات المتخذة واكد علي توفير كافة الخدمات للعاملين باللجان .

كما اطمأن لتوافر كراسى متحركة لكبار السن وتوفير عدد من المظلات والاستراحات للناخبين لحمايتهم من حرارة الطقس بكافة اللجان مع اتخاذ اجراءات التباعد الاجتماعي  وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهه فيروس كرونا المستجد . 

وقال  المحافظ :"اننا علي مسافه واحدة من كل المرشحين" مشيرا  علي الرغم اننا في  ومحافظتنا ذات مناخ صحراوي حار  الا انني اري اقبال  من المواطنين للإدلاء  باصواتهم وأؤكد علي رسالتي لكافة مواطني المحافظة  انزل وشارك وانتخب من تريد  .
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محافظ جنوب سيناء : نقف على مسافة واحدة من كل المرشحين .. فيديو وصور
محافظ جنوب سيناء : نقف على مسافة واحدة من كل المرشحين .. فيديو وصور
محافظ جنوب سيناء : نقف على مسافة واحدة من كل المرشحين .. فيديو وصور
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