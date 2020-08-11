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رياضة

المنسق العام لـ صن داونز: تصريحات فاروق جعفر أضرت بالكرة المصرية

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 05:56 م
فاروق جعفر
فاروق جعفر
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محمد السعيد
أكد المصري خالد علي المنسق العام لفريق صن داونز الجنوب أفريقي أن تصريحات فاروق جعفر نجم فريق الزمالك ومنتخب مصر السابق أضرت بالكرة المصرية.

وكان فاروق جعفر قائد الزمالك المعتزل قد أطلق تصريحات أثارت الجدل بشأن اتفاقه وقت لعبه لنادي الزمالك مع الحكام في مباريات إفريقيا لمساعدة الزمالك على الفوز، وقال إن أندية أخرى مصرية كررت الأمر.

وقال  خالد علي لـ " صدى البلد":" تصريحات كابتن فاروق جعفر أضرت بالكرة المصرية".

يذكر أن فاروق جعفر تعرض لانتقادات حادة من زملائه السابقين سواء في الزمالك أو منتخب مصر، حيث أكدوا أن هذه التصريحات ليس لها أي أساس من الصحة.
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