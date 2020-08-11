رئيس حزب الوفد السابق يدلي بصوته في مدرسة سعد زغلول

أدلى الدكتور السيد البدوى شحاتة، رئيس حزب الوفد السابق، بصوته فى مسقط رأسه بالمقر الانتخابي بمدرسة سعد زغلول بمدينة طنطا.
وقال "البدوي"، إن مجلس الشيوخ كان أملًا حاولنا أن نحققه فى لجنة الخمسين فى دستور 2014 ولكن الظروف التى كانت تمر بها البلاد وقتها استدعت أن نرجئه إلى مرحلة مستقبلية ومجلس الشيوخ هو من التقاليد البرلمانية المصرية حيث بدأ منذ دستور 1923 وهو أيضًا يتماشى فى النظم السياسية المعاصرة وهو دعم وإصلاح للسلطة التشريعية.
وتابع أن أكثر من 70% من دول العالم تأخذ بنظام المجلسين فى سلطتها التشريعية ثم كان التعديل الدستورى بإنشاء مجلس الشيوخ باختصاصات تحقق الإجادة التشريعية وتجعله حارسًا للدستورالمصرى وينظم تطبيق نصوصه من خلال القوانين المكملة للدستور والتى تحتاج إلى جهد وخبرة سياسية وتشريعية لإستكمالها تلك القوانين التى تحول النصوص الدستورية العظيمة الذى يتضمنها دستور البلاد إلى واقع وممارسة تصب فى صالح الوطن و المواطن.
وأوضح أن مجلس الشيوخ يختص بدراسة كل ما يدعم ويرسخ الديمقراطية والسلام الإجتماعى والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا وأيضا الحقوق والواجبات والحريات العامة وتعميق النظام الديمقراطى وتوسيع مجالاته وأيضًا مشروع الخطة العامة للتنمية الإجتماعية والإقتصادية وكذلك معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السياده وغيرها من الصلاحيات كما انه سيكون بمثابة مجلس إستشارى للسيد رئيس الجمهورية يحيل إليه ما يراه من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة وسياستها فى الشئون العربية والخارجية .
يشار إلي أنه انطلقت اليوم عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 داخل مصر، وتستمر حتى غدا الأربعاء حيث تفتح اللجان أبوابها أمام الناخبين من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء.
وتجري الانتخابات لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ بنظام الاقتراع السري المباشر؛ 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردى، فيما يعين الرئيس وفقا للقانون 100 آخرين حيث يتنافس فى الانتخابات 787 مرشحًا فى 27 دائرة بالنظام الفردى. بينما يتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لنظام القائمة، وتتواجد قائمة واحدة هى القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 11 حزبا سياسيا من مختلف الايدلوجيات.
واستعدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، بشكل مكثف لعملية الاقتراع، ورفعت درجات الاستعداد القصوى بالتنسيق مع كل أجهزة وجهات الدولة المختلفة لإتمام عمليات الاقتراع، وذلك من خلال الانتهاء من طباعة أوراق الاقتراع وتأمين اللجان وتوفير أماكن إقامة للقضاة المشرفين على الانتخابات.
وقيّدت الهيئة نحو 63 مليون ناخب بقاعدة بيانات الناخبين، كما اتخذت الإجراءات الاحترازية للحد من العدوى والوقاية من كورونا بتعقيم كل مركز اقتراع ولجنة قبل يوم من بدء الاقتراع فى اليوم الأول من انتخابات الداخل، وعقب انتهاء التصويت فى اليوم الأول، ونفس الحال قبل وبعد الاقتراع فى اليوم الثانى.
وتشترك القوات المسلحة فى تأمين الانتخابات بعناصرها فى نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، حيث حرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على إعداد قوات التأمين الثابتة والاحتياطات القريبة والبعيدة ودوريات التأمين المتحركة، والتأكد من تفهم جميع القوات المشاركة للمهام المكلفة بها لحماية المواطنين والتصدى لكل التهديدات التى يمكن مجابهتها خلال تأمين اللجان بالتعاون مع قوات الشرطة المدنية وعناصر الأمن فى محيط اللجان.