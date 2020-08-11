رئيس حزب الوفد السابق يدلي بصوته في مدرسة سعد زغلول

أدلى الدكتور السيد البدوى شحاتة، رئيس حزب الوفد السابق، بصوته فى مسقط رأسه بالمقر الانتخابي بمدرسة سعد زغلول بمدينة طنطا.





وقال "البدوي"، إن مجلس الشيوخ كان أملًا حاولنا أن نحققه فى لجنة الخمسين فى دستور 2014 ولكن الظروف التى كانت تمر بها البلاد وقتها استدعت أن نرجئه إلى مرحلة مستقبلية ومجلس الشيوخ هو من التقاليد البرلمانية المصرية حيث بدأ منذ دستور 1923 وهو أيضًا يتماشى فى النظم السياسية المعاصرة وهو دعم وإصلاح للسلطة التشريعية.





وتابع أن أكثر من 70% من دول العالم تأخذ بنظام المجلسين فى سلطتها التشريعية ثم كان التعديل الدستورى بإنشاء مجلس الشيوخ باختصاصات تحقق الإجادة التشريعية وتجعله حارسًا للدستورالمصرى وينظم تطبيق نصوصه من خلال القوانين المكملة للدستور والتى تحتاج إلى جهد وخبرة سياسية وتشريعية لإستكمالها تلك القوانين التى تحول النصوص الدستورية العظيمة الذى يتضمنها دستور البلاد إلى واقع وممارسة تصب فى صالح الوطن و المواطن.





وأوضح أن مجلس الشيوخ يختص بدراسة كل ما يدعم ويرسخ الديمقراطية والسلام الإجتماعى والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا وأيضا الحقوق والواجبات والحريات العامة وتعميق النظام الديمقراطى وتوسيع مجالاته وأيضًا مشروع الخطة العامة للتنمية الإجتماعية والإقتصادية وكذلك معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السياده وغيرها من الصلاحيات كما انه سيكون بمثابة مجلس إستشارى للسيد رئيس الجمهورية يحيل إليه ما يراه من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة وسياستها فى الشئون العربية والخارجية .



