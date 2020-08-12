كيف أكون مع الله في الشدة والرخاء؟.. الإفتاء تجيب

" كيف أكون مع الله دائمًا في الشدة والرخاء؟" سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو البث المباشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك».

وقال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار المصرية، إن الإنسان بطبعه في حال الرخاء متراخي، وفي حال الشدة مقبل على الله لينجيه مما فيه.

وأضاف « ممدوح» أن الابتلاءات تجعل الإنسان مقبل على الله - تعالى-، ويخرج منها بدروس تربطه به – عز وجل- بشكل أكثر، وتجعله في حضور معه حتي لو كان صوريًا.

وأشار مدير إدارة الأبحاث الشرعية إلى قول ابن عطاء السكندري: «

لا تترك الذكر لعدم حضورك مع الله فيه، لأن غفلتك عن وجود ذكره أشد من غفلتك في وجود ذكره، فعسى أن يرفعك من ذكر مع وجود غفلة إلى ذكر مع وجود يقظة، ومن ذكر مع وجود يقظة إلى ذكر مع وجود حضور، ومن ذكر مع وجود حضور إلى ذكر مع غيبة عما سوى المذكور: « وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ

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