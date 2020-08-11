مفاجأة الموسم .. أتلانتا "الاستثنائي" يهدد حلم باريس سان جيرمان التاريخي

كرة القدم لا تعترف بالتاريخ ولا الأرقام، تنحاز في معظم الأحيان لمن يحترمها ويكافح من أجل الفوز حتى ولو كان صغيرا في عالم الساحرة المستديرة.





أتلانتا الإيطالي هو مفاجأة دوري الأبطال هذا الموسم، حيث استطاع أن يتأهل إلى الدور ربع النهائي لأول مرة في تاريخه بعد سحق فالنسيا بنتيجة 8 - 4 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بدوري الـ 16.





أتلانتا سيكون في اختبار صعب أمام باريس سان جيرمان في الدور ربع النهائي بدوري أبطال أوروبا.





وستقام بنظام المباراة الواحدة في مدينة لشبونة البرتغالية بدلا من مباراتي الذهاب والإياب، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".





ويأمل أتلانتا في مواصلة الحلم بتفجير مفاجأة من العيار الثقيل وطرد باريس سان جيرمان من دوري أبطال أوروبا.





تتويج أتلانتا بدوري الأبطال هو أمر صعب للغاية، لكنه ليس مستحيلا، فمن كان يتخيل أن ليستر سيتي سيتي يحصل على لقب الدروي الإنجليزي موسم 2016 على حساب كبار إنجلترا " مانشستر سيتي - ليفربول - مانشستر يونايتد - تشيلسي- آرسنال توتنهام".





في حين سيدخل باريس سان جيرمان مباراة الغد تحت شعار لا بديل عن الفوز، من أجل الزحف نحو حلم تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه.





وحصد باريس سان جيرمان الثلاثية المحلية " الدوري - كأس فرنسا - كأس الرابطة"، ويأمل في أن ينهى الموسم متوجا بدوري الأبطال.