لاعبو المقاولون يخضعون لمسحات كورونا قبل السفر للإسكندرية لمواجهة سموحة بالدوري

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، بالإضافة للجهازين الفني والإداري والطبي، اليوم الثلاثاء، لإجراء مسحة طبية للكشف المبكر عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك قبل السفر إلى الإسكندرية، للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة سموحة.





ويحل المقاولون العرب ضيفا ثقيلا على نظيره سموحة، بعد غد الخميس، ضمن منافسات الأسبوع الـ19 للدوري الممتاز.





ومن جانب آخر، حرص المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة، على عقد اجتماعًا مع اللاعبين على هامش مران الفريق، مطالبًا إياهم بالسير على نفس النهج الذي ساروا عليه خلال الدور الأول للحفاظ على مركز الوصافة، حتى يتمكن الفريق من العودة مجددا للظهور في البطولات القارية الموسم المقبل.





وأكد المشرف على الكرة ثقته في الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس، وفي كل العناصر بالفريق لتحقيق انطلاقة قوية، وشدد فتحي على أهمية التحلي بالانضباط والالتزام داخل الملعب وخارجه.





وتراجع المقاولون العرب للمركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة، من أصل 18 مباراة خاضها الفريق حتى الآن.