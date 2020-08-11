أفكاره الموسيقية كانت بتتعب غيره..مدحت صالح عن محمد فوزي

قال الفنان مدحت صالح ، إن الفنان محمد فوزي ظلم فى أخر حياته، ولكن الراحل ترك للفنانين شئ مميز وهو صوت القاهرة.





وأضاف مدحت صالح، كان له حالة منفردة. خلال لقائه على قناة ام بي سي مصر، أن محمد فوزي كان من الملحنين العرب والمصريين الذى يسبق الجميع فى أى شئ وكان يفاجئ الجميع بالأشياء المميزة، مؤكدًا أن فوزي





ولفت إلى أن أفكار محمد فوزي كانت دائما جديدة وتتعب الجميع، بشهادة الفنان الراحل محمد عبد الوهاب.





وأشار إلى أن فوزي كان يقوم بعمل أغاني بدون موسيقى، وقام مدحت صالح بغناء أغنية " طال بعدك " لـ الفنان محمد فوزي.



