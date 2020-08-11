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توك شو

أفكاره الموسيقية كانت بتتعب غيره..مدحت صالح عن محمد فوزي

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 06:23 م
مدحت صالح
مدحت صالح
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البهى عمرو
قال الفنان مدحت صالح، إن الفنان محمد فوزي ظلم فى أخر حياته، ولكن الراحل ترك للفنانين شئ مميز وهو صوت القاهرة.

وأضاف مدحت صالح، خلال لقائه على قناة ام بي سي مصر، أن محمد فوزي كان من الملحنين العرب والمصريين الذى يسبق الجميع فى أى شئ وكان يفاجئ الجميع بالأشياء المميزة، مؤكدًا أن فوزي كان له حالة منفردة.

ولفت إلى أن أفكار محمد فوزي كانت دائما جديدة وتتعب الجميع، بشهادة الفنان الراحل محمد عبد الوهاب.

وأشار إلى أن فوزي كان يقوم بعمل أغاني بدون موسيقى، وقام مدحت صالح بغناء أغنية " طال بعدك " لـ الفنان محمد فوزي.

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