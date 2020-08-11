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أطقم طبية داخل اللجان.. الصحة: رصدنا حالات مرضية بسيطة داخل اللجان وتم التعامل معها فورا

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 07:23 م
هالة زايد
هالة زايد
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هاني حسين
قال الدكتور مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الطب العلاجي بـ وزارة الصحة، إنه تم وضع خطة لتأمين انتخابات مجلس الشيوخ، وتعقيم جميع اللجان الانتخابية، كما أن هناك أطقما طبية داخل جميع اللجان الانتخابية؛ لضمان تنفيذ إجراءات التباعد الاجتماعي.

وأضاف مصطفى غنيمة، في تصريحات تليفزيونية على قناة "تن"، "سيارات إسعاف تغطي جميع محافظات الجمهورية، وتم رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع المستشفيات، وتوفير المستلزمات الطبية والأدوية".

وتابع مصطفى غنيمة "عنصر طبي داخل كل لجنة، ويتم التعامل مع أي حالة مرضية على الفور، ويتم التوصل مع سيارات الإسعاف لنقل أي حالة مرضية".

وأكمل مصطفى غنيمة "رصدنا بعض الحالات المرضية البسيطة مثل انخفاض معدلات السكر وحالات إغماء، وتم التعامل مع الحالات في أماكن اللجان وبعض الحالات احتاجت إلى النقل إلى المستشفيات  وخرجت بعد تلقي العلاج".

وطالب مصطفى غنيمة، "المصريين بالمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي".
 
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