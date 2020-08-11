القضاء النيجيري يقضي بإعدام مطرب أساء للنبي

قضت محكمة في ولاية كانو بشمال نيجيريا بإعدام مطرب يبلغ من العمر (22 عاما) بعد إدانته بالإساءة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في أغنية قام بتوزيعها على تطبيق "واتساب" في مارس الماضي.





وقالت وكالة رويترز للأنباء إن الشاب الذي صدر ضده الحكم، أمس، يسكن في مدينة كانو، عاصمة الولاية، وهي أيضا المركز التجاري لشمال نيجيريا.





وبحسب الوكالة، فقد منع حراس المحكمة الصحفيين من الحديث إلى المحكوم عليه بعد صدور الحكم. وقال متحدث باسم المحكمة إن المطرب أمامه 30 يوما لاستئناف الحكم.





جدير بالذكر أن محتجون قاموا بإحراق منزل عائلة المطرب في وقت سابق من العام الجاري، بسبب الأغنية.





وتتواجد في ولاية كانو بشمال نيجريا، محاكم شرعية، إلى جانب المحاكم المدنية، وأحكام الإعدام في قضايا التجديف غير معتادة وصدر أحدثها في عام 2015 على تسعة من أتباع الطائفة التيجانية، ولم يُنفذ إلى الآن.