AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

القضاء النيجيري يقضي بإعدام مطرب أساء للنبي

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 06:30 م
صدى البلد
Advertisements
قسم الخارجي
قضت محكمة في ولاية كانو بشمال نيجيريا بإعدام مطرب يبلغ من العمر (22 عاما) بعد إدانته بالإساءة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في أغنية قام بتوزيعها على تطبيق "واتساب" في مارس الماضي.

وقالت وكالة رويترز للأنباء إن الشاب  الذي صدر ضده الحكم، أمس، يسكن في مدينة كانو، عاصمة الولاية، وهي أيضا المركز التجاري لشمال نيجيريا. 

وبحسب الوكالة، فقد منع حراس المحكمة الصحفيين من الحديث إلى المحكوم عليه بعد صدور الحكم. وقال متحدث باسم المحكمة إن المطرب أمامه 30 يوما لاستئناف الحكم.

جدير بالذكر أن محتجون قاموا بإحراق منزل عائلة المطرب في وقت سابق من العام الجاري، بسبب الأغنية.

وتتواجد في ولاية كانو بشمال نيجريا،  محاكم شرعية، إلى جانب المحاكم المدنية، وأحكام الإعدام في قضايا التجديف غير معتادة وصدر أحدثها في عام 2015 على تسعة من أتباع الطائفة التيجانية، ولم يُنفذ إلى الآن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محكمة إيرانية: الحكم بإعدام صحفي معارض بتهمة الإفساد في الأرض

نجا من حكم الإعدام.. ماذا تعرف عن سلطان هاشم آخر وزير دفاع في عهد صدام حسين؟

حبس قيادي إخواني كويتي بتهمة الإساءة لدولة الإمارات

ترشيحاتنا

الأمور تتعقد.. واقعة الحراس تثير غضب صالح جمعة في الأهلي

اتمسك في المطار قبل ما يهرب.. موظف ببنك يستولي على ٥ ملايين جنيه من حسابات العملاء

طوارئ للرد على أنقرة| الاتحاد الأوروبي يعلن تضامنه مع قبرص واليونان ضد تجاوزات تركيا

إثيوبيا تواصل استفزازاتها: نحن مصدر نهر النيل.. ومصر تحاول احتكاره

علي جمعة يحذر من تسمية البشر أو وصفهم بـ3 أسماء

بدء صرف المرحلة الثالثة من منحة العمالة غير المنتظمة والمتضررة من آثار فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاف ستومك .. رانيا منصور بإطلالة تستعرض جمالها على إنستجرام

دراسة غريبة: يمكن تعقيم أقنعة N95 بأجهزة الطهي الكهربائية خلال 50 دقيقة

بجيب قصير.. ريهام أيمن بإطلالة صيفية تبرز جمالها .. شاهد