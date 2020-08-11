محافظ عدن الجديد يؤدي اليمين الدستورية.. فيديو

عرضت قناة روسيا اليوم تقريرا باليديو يوضح محافظ عدن الجديد وهو يؤدي اليمين الدستورية.

و أدى محافظ عدن الجديد احمد حامد لملس اليوم الثلاثاء اليمين الدستورية أمام الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بالعاصمة السعودية الرياض.





فى سياق آخر أشاد وزير الإدارة المحلية اليمني رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، بمبادرة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للمتضررين من السيول في محافظات مأرب وحجة والحديدة.





وأوضح فتح في تصريحات صحفية أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بادر منذ اليوم الأول للآثار الناتجة عن الأمطار والسيول في عدد من المحافظات بتوزيع المساعدات الإنسانية العاجلة بمحافظات مأرب وحجة والحديدة.









وأضاف وزير الإدارة المحلية اليمني أنه جرى التنسيق بين المركز ومنظمات الأمم المتحدة لتقديم الدعم العاجل للمتضررين في محافظات الحديدة وعمران ومأرب وأبين والضالع وحجة والمحويت.



