القيادات الدينية تدعو للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ.. البحوث الإسلامية: واجب وطني وشرعي.. المفتي: لا مجال البتة للتلاعب بآراء الشعب.. والأزهر يحذر من الاختيار العشوائي

أكد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، أن المشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس الشيوخ، التي بدأت فعاليتها اليوم في مختلف محافظات مصر تمثل واجبًا وطنيًا وشرعيًا، لما يمثله هذا الاستحقاق من أهمية كبيرة في اكتمال المؤسسات التشريعية.





ولفت الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إلى أن المشاركة الفعّالة في هذه الانتخابات والحرص على دعوة الآخرين للمشاركة تمثل نوعًا من أنواع الواجب الوطني الذي ينبغي أن يؤديه كل فرد يعيش في هذا الوطن.





وتابع: خاصة أن هذه المؤسسات كمجلس الشيوخ والنواب يمثلان جموع الشعب المصري ويعبران عن آماله ومتطلباته، وبالتالي فإن التخاذل عن المشاركة في اختيار الممثلين لهذين المجلسين يعد تقصيرًا في الواجب الوطني.





وحث عياد كل مواطن مصري غيور على وطنه وعلى مستقبل أبنائه أن يتخلى عن السلبية وأن يكون له دور إيجابي مهم في الإسهام في بناء مؤسسات الدولة، خاصة وأن ذلك يصب في الصالح العام الذي يتمثل في الوصول بمصرنا الحبيبة إلى تحقيق رؤيتها التنموية.



