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محافظات

العاملون بمشروع أبو طرطور يشاركون في انتخابات الشيوخ بالخارجة.. صور

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 07:27 م
العاملون بمشروع أبو
العاملون بمشروع أبو طرطور يشاركون في انتخابات الشيوخ
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منصور ابوالعلمين
شارك وفد من موظفي وعمال مشروع فوسفات أبو طرطور بمركز الخارجة فيالوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، في انتخابات مجلس الشيوخ في يومها الأول بقيادة المهندس محمد عبد العظيم، رئيس مجلس إدارة مشروع فوسفات أبو طرطور. 

وفرت إدارة المشروع سيارات نقل جماعي لنقل الموظفين والعمال من ورديات العمل من داخل منطقة هضبة الفوسفات بمدينة الخارجة إلى مقار اللجان الانتخابية بمركز الخارجة للأدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ مع توفير كمامات ومستلزمات وقاية لموظفي المشروع. 
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واتخذت محافظة الوادي الجديد كافة التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، بالإضافة إلى توفير عدد 50 ميكروباص لنقل الناخبين من مقار إقامتهم إلى مقار اللجان وعودتهم بالمجان، بالإضافة إلى مظلات ومقاعد امام اللجان وكراسي متحركة لكبار السن، بالإضافة إلى كافة التجهيزات الضرورية للتيسير على المواطنين للمشاركة والإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.

وانطلقت اليوم الثلاثاء عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 داخل مصر، وتستمر حتى غدٍ الأربعاء حيث تفتح اللجان أبوابها أمام الناخبين من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء.
وتجري الانتخابات لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ بنظام الاقتراع السري المباشر؛ 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردي، فيما يعين الرئيس وفقا  للقانون 100 آخرين حيث يتنافس في الانتخابات 787 مرشحًا في 27 دائرة بالنظام الفردي، بينما يتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لنظام القائمة، وتتواجد قائمة واحدة هي القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 11 حزبا سياسيا من مختلف الأيديولوجيات.

واستعدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، بشكل مكثف لعملية الاقتراع، ورفعت درجات الاستعداد القصوى بالتنسيق مع كل أجهزة وجهات الدولة المختلفة لإتمام عمليات الاقتراع، وذلك من خلال الانتهاء من طباعة أوراق الاقتراع وتأمين اللجان وتوفير أماكن إقامة للقضاة المشرفين على الانتخابات.

كما كلفت الهيئة منسق طوابير لمعرفة من يرتدي الكمامة من عدمه وتوفير قفازات بلاستيكية لاستخدامها في القلم المستخدم في إبداء الرأي منعا لنقل العدوى.

العاملون بمشروع أبو طرطور يشاركون في انتخابات الشيوخ بالخارجة.. صور
العاملون بمشروع أبو طرطور يشاركون في انتخابات الشيوخ بالخارجة.. صور
العاملون بمشروع أبو طرطور يشاركون في انتخابات الشيوخ بالخارجة.. صور
العاملون بمشروع أبو طرطور يشاركون في انتخابات الشيوخ بالخارجة.. صور
العاملون بمشروع أبو طرطور يشاركون في انتخابات الشيوخ بالخارجة.. صور
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