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أحمد موسى: مصر تقيم الانتخابات رغم المشكلات والأزمات.. فيديو

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 07:19 م
احمد موسى
احمد موسى
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البهي عمرو
قال الإعلامى أحمد موسى، إن اليوم شهد إقبالا من قبل المواطنين على اللجان الانتخابية الخاصة بمجلس الشيوخ، موضحًا أنه قام بالتصويت فى احد اللجان بمدينة نصر.

وأضاف أحمد موسى خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة " صدي البلد" أن مصر تقوم بعمل الانتخابات فى هذا التوقيت رغم المشكلات والأزمات التى تواجه مصر.

ولفت أحمد موسى، إلى أن مصر لن تؤخر الاستحقاق الدستوري، والانتخابات تم فى وقتها.

وأشار أحمد موسى، إلى أن مجلس الشيوخ جاء بعد طالب المواطنين فى العام الماضي، وقيام استفتاء وتم الاستقرار على عودة مجلس الشيوخ.

وأوضح أحمد موسى، أن كبار السن و السيدات تصدروا المسيرة الانتخابية اليوم فى أول يوم.

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