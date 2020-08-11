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أخبار العالم

فرانس 24: السيسي والمصريون يصوتون لاختيار أعضاء مجلس الشيوخ

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 07:27 م
صدى البلد
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حسام رضوان
ألقت قناة "فرانس 24" الضوء على انتخابات مجلس الشيوخ في مصر التي بدأ التصويت الداخلي بها اليوم الثلاثاء، ويستمر يومين.

وقالت القناة في تقريرها إن المصريين توجهوا اليوم إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ الجديد لاختيار 200 عضو من أصل 300 في المجلس الذي يشهد منافسة كبيرة من قبل المرشحين، ومن المتوقع أن تعلن النتائج في 19 أغسطس وسيتم تخصيص 10% على الأقل من المقاعد للنساء.

وأشارت القناة إلى أن الآمال تتجه مع بدء التصويت إلى أن يحدث انتخاب مجلس الشيوح حراكا في المشهد السياسي في مصر.

وأوضحت أن الناخبين يصوتون لاختيار 200 عضو من أصل 300 مقعد، حيث نصت التعديلات الدستورية على أن يختار الرئيس الـ100 عضو المتبقيين.

ولفتت إلى بث التلفزيون الرسمي إدلاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بصوته في الانتخابات في لجنة انتخابية في شرق القاهرة.

ونقل التلفزيون قيام رئيس الحكومة مصطفى مدبولي ومجموع الوزراء وبابا الأقباط تواضروس الثاني بالإدلاء بأصواتهم في لجان مختلفة القاهرة.

وتابعت أن الانتخابات تأتي بعدما أعادت مصر دور مجلس الشيوخ في استفتاء أُجري العام الماضي على تعديلات دستورية وافق المصريون عليها وتسمح بتمديد الولاية الرئاسية الثانية للسيسي إلى ست سنوات بدلا من أربع، والترشح لولاية جديدة ما يسمح له بالبقاء في السلطة حتى عام 2030.

وواصلت أن مجلس الشيوخ لا يتمتع  سوى بصلاحيات رسمية قليلة، اذ يختص، وفقا لما نشر في الجريدة الرسمية، "بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع"، وتستمر دورته لمدة 5 سنوات.

ونقلت عن النائب في البرلمان محمد أبو حامد لوكالة الأنباء الفرنسية قوله "لم يحدث في تاريخ التشريع المصري إلا في حالات نادرة جدا عدم الأخذ برأي مجلس الشيوخ.

ومن الأمور التي يتم أخذ رأي مجلس الشيوخ فيها، حسب الجريدة الرسمية، "الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور" و"معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة".

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