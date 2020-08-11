بعد مقتل 6 مواطنين .. تعرف على عدد الفرنسيين المقيمين بالنيجر

فى هجوم مسلح قرب بلدة كوري السياحية ب النيجر لقي 6 مواطنين فرنسيين حتفهم يوم الأحد الماضي، وذلك علي بعد 6 كيلومترات شرقي بلدة كوري، التي تبعد مدة ساعة في السيارة عن العاصمة نيامي.





تعد حادثة مقتل السياح الفرنسيين هى الأولى من نوعها، وخاصة أن منطقة كوري بـ النيجر، منذ أن أصبحت وجهة سياحية قبل 20 سنة، نظرا لما يوجد بها من قطعان الزرافات الأفريقية.





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بمجرد حدوث الواقع استنفرت القوي الأمنية طاقتها من أجل القبض على منفذي الهجوم كما ترأس محمدو إسوفو اجتماعا استثنائيا لمجلس الأمن في البلاد، للتداول حول الهجوم، وتوسيع حالة الطوارئ لتشمل عموم ولاية "تيلابيري"، بما في ذلك بلدة "كوري"، وحظر الدخول إلى محمية "كوري"، التي وقع فيها الهجوم.





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على الرغم مما تعانيه النيجر ودول الساحل الأفريقي من العمليات الإرهابية إلا أنه هذه المنطقة يعيش فيها مايقرب من 7.97% من إجمالي الفرنسيين الذين يعيشون خارج بلدهم وذلك وفق لإحصائيات وزارة الخارجية الفرنسية لعام 2019 .





كما يقدر العدد الإجمالي للفرنسيين الذين يعيشون في الخارج ، بمن فيهم غير المسجلين ، بحوالي 2.5 مليون، ويقطن حوالى 1399 مواطن فرنسي فى النيجر لعام 2019 مقارنة بالعام 2018 والذي سجل خلال 1405 مواطن فرنسي.





وتوفر السفارة الفرنسية بالنيجر خدمات عدة لمواطنها الذين يعيشون داخل البلد الأفريقي، مثل تمكين الفرنسيين الذين يعيشون في النيجر لمدة 6 أشهر على الأقل الحصول على رخصة القيادة النيجيرية.





فيما تنص شروط تصريح الإقامة على تقديم طلب للحصول على تصريح إقامة في غضون 3 أشهر من دخول النيجر أو ، على الأكثر 90 يومًا بعد تاريخ عيد الميلاد الخامس عشر.





وفيما يخص التعليم تمكن السفارة الفرنسية فى النيجر مواطنيها الالتحاق بمدرسة لافونتين دي نيامي الثانوية Lycée La Fontaine والتى تم إنشاءها فى عام 1962 ، وهي تنتمي إلى شبكة واسعة من المؤسسات الفرنسية التابعة لـ AEFE (وكالة التعليم الفرنسي في الخارج)، حيث يلتحق بها ما يقرب من 800 طالب.





وفيما يخص المراكز الصحية تقول السفارة عبر موقعها أنه بالإضافة إلى المستشفيين الحكوميين في مدينة نيامي ، يوجد في العاصمة عدد قليل من العيادات الخاصة، بما في ذلك ما يلي عيادة جامكالي.





يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن عن تعزيز تدابير أمن الفرنسيين في الساحل وذلك بعد مقتل 6 فرنسيين في هجوم بالنيجر يوم الأحد الماضي.





وأضاف ماكرون في تغريدة على "تويتر" عقب رئاسته اجتماعا لمجلس الدفاع، خصص لهجوم "كوري" بالنيجر، "نحن نبذل قصارى جهدنا لدعم أسر الضحايا، والرد على الهجوم الذي أودى بحياة 6 من مواطنينا واثنين من النيجير".





وأشار ماكرون إلى أن "من المهم التمكن من تقييم الوضع في النيجر، والعناصر التي بحوزتنا، وسير التحقيق، والخطوات الدبلوماسية التي يجب اتخاذها، والعواقب العسكرية التي يجب أن نستخلص، وما يجب أن يترتب على ذلك بالنسبة لكل أجهزتنا في الساحل".





وأكد الرئيس الفرنسي في تغريدته على مواصلة بلاده العمل من أجل "اجتثاث الجماعات الإرهابية بدعم قوي من شركائنا".