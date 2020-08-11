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فن

نصف مليون مشاهدة لـ جرافيكس مسلسل النهاية

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 07:58 م
صدى البلد
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نبيل العدوى
حققت كواليس جرافيكس مسلسل النهاية، التي نشرها المونتير عمرو عاكف عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، نحو نصف مليون مشاهدة في أربع أيام.

 وأعرب المونتير عمرو عاكف، عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها عن عقب نشر كواليس خرافيكس المسلسل عبر حسابة بالفيس بوك، حيث المسلسل نجاحا باهرا، حينما تم عرضه في رمضان الماضي وكان الفيديو الذي نشره عمرو عاكف يشرح فيه كواليس الجرافيكس والمونتاج في المسلسل، وكيفية الوصول لهذا المستوى العالمي الذي ظهر به في المسلسل وكيف كانت المشاهد في بدايتها حتي وصلت في النهاية للشكل الذي شاهده الجمهور في المسلسل.

وكان النجم تامر حسني أشاد بأداء مصمم الجرافيك عمرو عاكف، عقب طرح فيديو كواليس الجرافيكس، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام.

وكتب تعليقا على فيديو لأعمال الجرافيك بالمسلسل: "عمرو عاكف أخويا الصغير، والفنان المجتهد اللي على ايده بتحصل نقلة كبيرة في الجرافيكس في مصر، ومش ناسي لما اشتغل معايا في كليب 180 درجة مع المخرج الكبير وصديق عمري ياسر سامي، وقالي نفسي أعمل النقلة دي وفعلا عملها، ربنا يوفق يا مورا".

يشار إلي أن مسلسل النهاية، بطولة النجم يوسف الشريف وشارك في بطولته بجانبة كوكبة من النجوم منهم أحمد وفيق وعمرو عبد الجليل وسهر الصايغ وناهد السباعي و زكي فطين عبد الوهاب ومحمد لطفي ومحمود الليثي و باسم مغنية ومحمد العمروسي وهو من تأليف عمرو سمير عاطف، وتصميم الأزياء إنجي علاء، ومونتاج عمرو عاكف، ومن إخراج ياسر سامي.
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