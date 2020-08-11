تليفونات بني سويف يخضعون للمسحة الأولى استعدادا للممتاز ب

أجرى لاعبي الفريق الأول بكرة القدم بنادي تليفونات بني سويف ، المسحة الطبية الخاصة بفيروس كرونا إستعدادا للقسم الثانى بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .





وقد تلقي مسئولي نادي تليفونات بني سويف اتصالا هاتفيا من اللجنة الطبية باتحاد الكرة ،تخطرهم بموعد إجراء المسحة الطبية الأولي للكشف عن فيروس كرونا الثلاثاء ،قبل اجراء التدريبات الجماعية .





ويحتل فريق تليفونات بني سويف، المركز السادس برصيد 23 نقطة، بعد خوض 17 جولة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد، قبل إعلان رئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة بتعليق نشاط اللعبة في ظل جائحة كورونا.





حصد فريق تليفونات بني سويف خلالها 23 نقطة محتلا المركز السادس، فاز بـ 6 جولات، وتعادل بـ 8 جولات، وخسر بـ 3 جولات، وسجل 17 هدفا واستقبل 16 هدفا.