بـ مذاق شهي.. طريقة عمل محشي البرغل الصيامي

تعتبر طريقة تحضير المحشي العادية غير مناسبة لصيام المسيحيين، لذا قدم معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية طريقة عمل محشي البرغل الصيامي الذي يمكن تناوله بأمان في ايام الصيام.

وأوضح القيعي، في تصريح لموقع "صدى البلد الإخباري، ان محشي البرغل الصيامي له نفس المذاق لـ المحشي العادي، ويمكن تقديمه والخروج عن المألوف في الأكلات المعروف بتناولها في هذه الفترة، والتي يمكن فيها ان يشعر فيها الصائمون من المسيحيين بالملل من تناول الأكلات العادية.



طريقة عمل محشي البرغل الصيامي





مقادير طريقة عمل محشي البرغل الصيامي





-كوب من البرغل

-بصلة

-3 حبات طماطم

-شبت

- بقدونس

-كزبرة خضراء

-ملعقة زيت زيتون

-ملح

-كمون

-فلفل اسود

-كرنب او ورق عنب





طريقة عمل محشي البرغل الصيامي





1- يوضع ماء على النار وبعد الغليان يضاف اليه كمون ويسلق له الكرنب (في حالة سلق ورق العنب لا يضاف كمون للماء).





2- يقطع الكرنب المسلوق .





3- يتم الخلط في الكبة، بحيث يوضع البصل ويفرم، ثم تضاف الطماطم ثم الشبت والبقدونس والكزبرة الخضراء.





4- ثم يخلط في طبق مع البرغل والملح والفلفل الأسود والشطة والكمون .





5- يحشى ورق الكرنب او ورق العنب



