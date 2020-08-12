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فيديوجراف | الحكومة تدلي بأصواتها في انتخابات مجلس الشيوخ

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 03:26 ص
انتخابات مجلس الشيوخ
انتخابات مجلس الشيوخ
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منار شعبان
بدأ ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ والتي تجرى لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ بنظام الاقتراع السري المباشر؛ 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردى، فيما يعين الرئيس وفقا  للقانون 100 آخرين حيث يتنافس فى الانتخابات 787 مرشحًا فى 27 دائرة بالنظام الفردى.. بينما يتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لنظام القائمة، وتتواجد قائمة واحدة هى القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 11 حزبًا سياسيًا من مختلف الايديولوجيات.

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شهدت اللجان الانتخابية بمختلف محافظات الجمهورية إقبالاً كثيفاً من الناخبين للإدلاء بأصواتهم كما شارك في العملية الانتخابية كبار مسئولي الدولة والحكومة والتي كان على رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي وقداسة البابا تواضروس الثاني ومفتي الجمهورية ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي .

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول أبرز المشاركين من كبار مسئولي الدولة في العملية الانتخابية من خلال الفيديوجراف التالي:
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