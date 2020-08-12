فيديوجراف | الحكومة تدلي بأصواتها في انتخابات مجلس الشيوخ

بدأ ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ والتي تجرى لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ بنظام الاقتراع السري المباشر؛ 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردى، فيما يعين الرئيس وفقا للقانون 100 آخرين حيث يتنافس فى الانتخابات 787 مرشحًا فى 27 دائرة بالنظام الفردى.. بينما يتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لنظام القائمة، وتتواجد قائمة واحدة هى القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 11 حزبًا سياسيًا من مختلف الايديولوجيات.
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شهدت اللجان الانتخابية بمختلف محافظات الجمهورية إقبالاً كثيفاً من الناخبين للإدلاء بأصواتهم كما شارك في العملية الانتخابية كبار مسئولي الدولة والحكومة والتي كان على رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي وقداسة البابا تواضروس الثاني ومفتي الجمهورية ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي .
ونستعرض المزيد من التفاصيل حول أبرز المشاركين من كبار مسئولي الدولة في العملية الانتخابية من خلال الفيديوجراف التالي: