فيديوجراف | الحكومة تدلي بأصواتها في انتخابات مجلس الشيوخ

بدأ ماراثون

والتي تجرى لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ بنظام

المباشر؛ 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردى، فيما يعين الرئيس وفقا للقانون 100 آخرين حيث يتنافس فى الانتخابات 787 مرشحًا فى 27 دائرة بالنظام الفردى.. بينما يتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لنظام القائمة، وتتواجد قائمة واحدة هى القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 11 حزبًا سياسيًا من مختلف الايديولوجيات.