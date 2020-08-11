شاهد...شاشات عرض ومكبرات صوت لحث المواطنين على المشاركة بالغربية ..صور

اقام مواطنون من مدينة زفتي بمحافظة الغربية ، سرادقات مصغرة وشاشات عرض مع مكبرات صوت، لدعوة الناخبين للمشاركة في الانتخابات علي مقاعد مجلس الشيوخ، وظلت سيارات تجوب شوارع المدينة تدعو المواطنين للنزول المشاركة.









وشهدت لجان الانتخابات قيام المسئولين عنها بعمل قياس درجة الحرارة للناخبين والاطمئنان عليهم قبل دخول اللجنة للإدلاء بالصوت، مع توافد الناخبين على اللجان المختلفة المنتشرة بمراكز ومدن المحافظة، للإدلاء بأصواتهم فى أول انتخابات لمجلس الشيوخ المصري، ضمن الاستحقاق الدستوري.





وانتظمت لجان انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، وفتح أبوابها في استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات، تحت إشراف قضائي، وتأمين المقار ومحيطها من قبل الجيش والشرطة.





وشهدت العملية الانتخابية ، بدء توافد عشرات الناخبين على اللجان المختلفة المنتشرة بمراكز ومدن المحافظة، للإدلاء بأصوات فى أول انتخابات لمجلس الشيوخ المصري، ضمن الاستحقاق الدستورى.



