AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

شاهد...شاشات عرض ومكبرات صوت لحث المواطنين على المشاركة بالغربية ..صور

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 08:51 م
شاشات عرض ومكبرات
شاشات عرض ومكبرات صوت لحث المواطنين علي المشاركة بالغربية
Advertisements
احمد علي
اقام مواطنون من مدينة زفتي بمحافظة الغربية، سرادقات  مصغرة وشاشات عرض مع مكبرات صوت، لدعوة الناخبين للمشاركة في الانتخابات علي مقاعد مجلس الشيوخ، وظلت سيارات تجوب شوارع المدينة تدعو   المواطنين للنزول المشاركة.


وشهدت لجان الانتخابات قيام المسئولين عنها بعمل قياس درجة الحرارة للناخبين والاطمئنان عليهم قبل دخول اللجنة للإدلاء بالصوت، مع توافد  الناخبين على اللجان المختلفة المنتشرة بمراكز ومدن المحافظة، للإدلاء بأصواتهم فى أول انتخابات لمجلس الشيوخ المصري، ضمن الاستحقاق الدستوري.

وانتظمت لجان انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، وفتح أبوابها في استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات، تحت إشراف قضائي، وتأمين المقار ومحيطها من قبل الجيش والشرطة.

وشهدت العملية الانتخابية، بدء توافد عشرات الناخبين على اللجان المختلفة المنتشرة بمراكز ومدن المحافظة، للإدلاء بأصوات فى أول انتخابات لمجلس الشيوخ المصري، ضمن الاستحقاق الدستورى.

جدير بالذكر أنه تجرى الانتخابات بمحافظة الغربية ، فى 804 لجنة موزعة داخل694 مقار على مستوى المحافظة، ويبلغ عدد الناخبين من أبناء المحافظة، الذين لهم حق التصويت 3 ملايين و327 ألف، و350 مواطن ، للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس الشيوخ، التى يتنافس فيها 29 مرشحا للفوز بـ5 مقاعد فردية في دائرة محافظة الغربية، وقائمة واحدة بقطاع شرق ووسط الدلتا.
شاهد...شاشات عرض ومكبرات صوت لحث المواطنين على المشاركة بالغربية ..صور
شاهد...شاشات عرض ومكبرات صوت لحث المواطنين على المشاركة بالغربية ..صور
شاهد...شاشات عرض ومكبرات صوت لحث المواطنين على المشاركة بالغربية ..صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مجلس الشيوخ.. فرق طبية لفحص الناخبين بالكاشف الحراري في لجان الغربية.. فيديو

محافظ الغربية : انتظام عمليات التصويت داخل لجان الشيوخ

شاهد.. كبار السن يتفوقون علي الشباب في التصويت بلجان انتخابات الشيوخ بالغربية

في أول أيام التصويت في انتخابات الشيوخ.. المحافظون يدلون بأصواتهم ومفتي الجمهورية في البحيرة.. وكبار السن والسيدات يتصدرن المشهد والطفطف لنقل الناخبين في دمياط والوادى الجديد

مطران شبرا الخيمة يدلى بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ ..صور

شاهد.. الأنبا بولا أثناء إدلائه بصوته بانتخابات مجلس الشيوخ:"استحقاق انتخابي وطني وكلنا مع مصر"

ترشيحاتنا

بدء صرف المرحلة الثالثة من منحة العمالة غير المنتظمة والمتضررة من آثار فيروس كورونا

فطريات الأظافر.. 10 أسباب وأعراض غير متوقعة.. وعلاجها

محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد ابنته كنزي.. فيديو

المصل واللقاح يوضح سبب زيادة إصابات فيروس كورونا مرة أخرى.. فيديو

السفارة الأمريكية تطلق صافرات الإنذار.. سقوط صاروخ كاتيوشا قرب المنطقة الخضراء ببغداد

خسارة الوزن الأبرز.. فوائد لن تصدقها لـ الفلفل الحار على الصحة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منعش ولذيذ في الصيف.. طريقة عمل سبانش لاتيه بارد

أسهل وأرخص طريقة لتنظيف تواليت الحمام

زجاجة مياه وملابس قطنية.. 10 نصائح للناخبين لتجنب حرارة الصيف