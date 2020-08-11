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محافظات

لفتة انسانية.. رئيس لجنة بأسيوط يخرج إلى مسنة لتدلي بصوتها في انتخابات الشيوخ.. صور

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 09:03 م
رئيس لجنة بأسيوط
رئيس لجنة بأسيوط يخرج إلى مسنة لتدلي بصوتها في الانتخابات
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إيهاب عمر
خرج المستشار محمد فتحي رئيس لجنة انتخابات الشيوخ ٢٠٢٠ بمدرسة الشهيد ياسر عزت بالنخيلة إلى سيدة مسنه تجاوز عمرها ٨٠ عاما تدعي دولت سعيد حسن خارج مقر اللجنة أثناء الإدلاء بصوتها في الانتخابات
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 يذكر أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط يبلغ 2 مليون و677 ألف و955 ناخب سيدلون بأصواتهم في 15 لجنة عامة متمثلة في 496 مركز انتخابي يضم  636 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة موزعة على 13 مركز إداري وحي بالإضافة الى مدينة أسيوط الجديدة مؤكدًا على الانتهاء من تجهيز مقر اللجنة العامة للانتخابات بمدينة أسيوط تحت اشراف قضائي كامل.  

 

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873)
لفتة انسانية.. رئيس لجنة بأسيوط يخرج إلى مسنة لتدلي بصوتها في انتخابات الشيوخ.. صور
لفتة انسانية.. رئيس لجنة بأسيوط يخرج إلى مسنة لتدلي بصوتها في انتخابات الشيوخ.. صور
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