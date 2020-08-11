شكري شيخاني يكتب: أعداء انتصار الباغوز يتحركون





لو نسي تنظيم داعش الإرهابى، اقول لو نسي أو تناسى كل هزائمه وانكساراته فلن ينسى ابدأ يوم الباغوز التاريخي. معركة الباغوز التي قصمت ظهر داعش وأنهت أحلامهم الساذجة في بناء خلافة الجهل وقطع الرؤوس. وكانت عناصره تركض هنا وهناك وتختبىء في الجحور كالفئران المذعورة.

ففي أول يوم وخلال خمس دقائق تم استسلام 150 داعشي بكامل اسلحتهم وعتادهم وكافة أجهزة الاتصال الموجودة لديهم المحلية وهي خطوط هواتف داخلية ودولية. ولم يأتِ آخر يوم من معركة الباغوز إلا وكان عدد الداعشيين المستسلمين قد وصل الى 30 الف عنصر. وبذلك تم الاعلان عن انتهاء الوجود العسكري لـ "الخلافة" التي أعلنها تنظيم "الدولة الإسلامية" عام 2014 على مساحات واسعة من سوريا والعراق والتي كانت تُقدر بمساحة بريطانيا.

كما أنّ داعش كان يملك العديد من الموارد المالية بحسب عدة مصادر، هذه الموارد كانت تساعده على الاستمرار والحصول على الإمدادات، سواء الغذائية والطبية والتسليحية التي تمكنه من الهجوم على مناطق سيطرة النظام السوري، ويملك شبكة تهريب لا يستهان بها؛ من سكان محليين مستفيدين من شبكات الفساد المتفشية داخل النظام السوري.

وكان لمجرمي وارهابيي داعش قدرة كبيرة على التنقل والهروب، من جيب إلى آخر، وصحارى غربي العراق، وشرقي سوريا وهي ما تزال تشكّل ملاذًا آمنًا لهم؛ بسبب طبيعتها الرملية المنبسطة، التي يصعب فيها العمل العسكري، خاصة أنّ التنظيم يعتمد على الكمائن، والخنادق، والأنفاق، وحرب العصابات. وهذا يتطلب جهود وتنسيق دولي عالي المستوى كل هذا لم يكن سهلا أو مستساغًا.

انتصار قوات سوريا الديمقراطية على آخر معاقل داعش واخواتها في معركة الباغوز التاريخية الشهيرة والتي سيسجلها التاريخ بحروف من ذهب، تضحيات وبطولات الرفاق والرفيقات ابطال قوات سوريا الديمقراطية بمساندة ودعم التحالف الدولي ضد الإرهاب. ولأن خسارة الدولة الإسلامية في آخر معقل لها في سوريا كان "يومًا عظيما" وهي بالطبع هذه ليست نهاية القتال ضد داعش. وستستمر لكن بطريق قتال مختلفة.

وهذا ما جعل أصابع الارهاب تتحرك ثانية في بعض قرى وبلدات دير الزور بإثارة الفتن والنعرات الطائفية والاغتيالات وتحركت الخلايا النائمة المسلحة بالفكر الظلامي الاخواني ومدعومًا من أكثر من جهة محلية واقليمية ودولية. وهنا أوجه الاتهام واللوم للدول التي لم تستجب لدعوات قوات سوريا الديمقراطية بإنشاء محاكم دولية على أرض الواقع. وسبق أن شكل المجتمع الدولي محكمتين دوليتين وهما المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، التي حاكمت مرتكبي الإبادة الجماعية في هذا البلد الأفريقي والمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، والتي حاكمت الأشخاص المتهمين بارتكاب الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب خلال المعارك التي اجتاحت البلقان في التسعينيات.

وأيضًا لدينا أكثر من اشارة استفهام وتعجب على طريقة أداء المجتمع الدولي من صمت مطبق وعدم السعي الجاد لرفع الضغط عن مناطق شمال وشرق سوريا والتحرك الفعلي والجاد لدى مجلس الامن واصدار قرار دولي يقضي بأن تسحب كل دولة رعاياها من عناصر داعش والموجودة هناك بعد اجراء محاكمة عادلة على الاراضي السورية سيما وان تنظيم الدولة الإسلامية يواجه تهم ارتكاب جملة من الفظاعات كالإعدام الجماعي والاغتصاب والخطف والهجمات التي نفذها خلال أكثر من أربع سنوات من "الخلافة" التي أعلن عن إقامتها في عام 2014 على أراض شاسعة في سوريا والعراق.

لذلك أجدد الدعوة لكل الدول المحبة للسلام والعدل أن تتخذ موقفًا واضحًا مما يجري على الارض والتيقظ والحذر من صحوة الخلايا النائمة والتعامل بشكل أكثر حزمًا مع مموليهم وداعميهم وتجفيف منابع التجنيد المنتشرة على مجمل الاراضي التركية، بل ومراقبة اتصالاتهم عبر الاقمار الصناعية، وستثبت الأيام بأن داعش لا يقل خطورة عن كورونا أو حتى يزيدها خطورة.