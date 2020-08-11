AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

إقبال كثيف قبل انتهاء اليوم الأول للتصويت في انتخابات الشيوخ بالمنوفية

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 09:06 م
إقبال كثيف قبل انتهاء
إقبال كثيف قبل انتهاء اليوم الاول للتصويت في انتخابات الشيوخ
Advertisements
محمد أمين
شهدت لجان انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة المنوفية إقبالا كثيفا في الساعات الأخيرة قبل إغلاق صناديق الانتخابات.

وشهدت لجان مركز ومدينة تلا إقبالا كثيفا من الناخبين للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية لاختيار مجلس الشيوخ المصري. 


بدأت اليوم الثلاثاء، انتخابات مجلس الشيوخ 2020 داخل مصر، وتستمر حتى غد لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ؛ 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردى، حيث يتنافس فى الانتخابات 787 مرشحًا فى 27 دائرة بالنظام الفردى.

بينما يتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لنظام القائمة، وتتواجد قائمة واحدة هى القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 11 حزبا سياسيا (مستقبل وطن والوفد وحماة الوطن ومصر الحديثة والإصلاح والتنمية والتجمع والشعب الجمهورى والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والحركة المصرية والحرية المصرى والمؤتمر)، بالإضافة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

واستعدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، بشكل مكثف لعملية الاقتراع، ورفعت درجات الاستعداد القصوى بالتنسيق مع كل أجهزة وجهات الدولة المختلفة لإتمام عمليات الاقتراع، وذلك من خلال الانتهاء من طباعة أوراق الاقتراع وتأمين اللجان وتوفير أماكن إقامة للقضاة المشرفين على الانتخابات.

كما كلفت الهيئة منسق طوابير بمعرفة من يرتدى الكمامة من عدمه وتوفير قفازات بلاستيكية لاستخدامها فى القلم المستخدم فى إبداء الرأى منعا لنقل العدوى.
إقبال كثيف قبل انتهاء اليوم الأول للتصويت في انتخابات الشيوخ بالمنوفية
إقبال كثيف قبل انتهاء اليوم الأول للتصويت في انتخابات الشيوخ بالمنوفية
إقبال كثيف قبل انتهاء اليوم الأول للتصويت في انتخابات الشيوخ بالمنوفية
إقبال كثيف قبل انتهاء اليوم الأول للتصويت في انتخابات الشيوخ بالمنوفية
إقبال كثيف قبل انتهاء اليوم الأول للتصويت في انتخابات الشيوخ بالمنوفية
إقبال كثيف قبل انتهاء اليوم الأول للتصويت في انتخابات الشيوخ بالمنوفية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انتخابات الشيوخ 2020.. إقبال كبار السن علي لجنة مدرسة الصديق التجريبية

إقبال متوسط على لجان انتخابات الشيوخ ببني سويف..صور

بالكمامات.. إقبال كبير من الناخبين على لجان مدينة بدر في انتخابات الشيوخ

في الساعات الأولى.. سيدات إمبابة والوراق يتصدرن المشهد أمام لجان الشيوخ

رجال الشرطة تساعد المسنين للادلال بأصواتهم في أول أيام الانتخابات

إقبال الأهالي على انتخابات مجلس الشيوخ بسوهاج.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

على رأسهم صالح جمعة.. الاتحاد السكندري يدخل في مفاوضات لضم 3 لاعبين من الأهلي

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت زيت الزيتون على الريق؟

بفستان مكشوف.. جنا عمرو دياب تشعل السوشيال ميديا.. شاهد

أسهل وأرخص طريقة لتنظيف تواليت الحمام

أخبار الرياضة| جراحة عاجلة لـ تركي آل الشيخ.. افتتاح استاد الأهلي الجديد خلال ساعات.. مفاجأة في مسيرة أحمد فتحي

تحذير شديد اللهجة من مجلس التعاون الخليجي لـ تركيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منعش ولذيذ في الصيف.. طريقة عمل سبانش لاتيه بارد

أسهل وأرخص طريقة لتنظيف تواليت الحمام

زجاجة مياه وملابس قطنية.. 10 نصائح للناخبين لتجنب حرارة الصيف