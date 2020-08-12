مخاليف: مشاركة الناخبين فى انتخابات الشيوخ تضاهى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

قال النائب عاطف مخاليف ، عضو مجلس النواب عن دائرة المطرية ان مشاركة الناخبين فى اليوم الأول من انتخابات مجلس اليوم معقولة وتضاهى الإستفتاء على التعديلات الدستورية.

وأشار مخاليف فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أنه شاهد فى صباح اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ طوابير امام اللجان الانتخابية فى دائراته المطرية.

ولفت عضو مجلس النواب عن دائرة المطرية إلى أن أهمية انتخابات مجلس الشيوخ تتمثل فى انها تساهم فى توسيع مساحة تمثيل الشعب ، مؤكدا أن مصر تسير إلى الأفضل خلال الفترة القادمة.

جدير بالذكر أن انتخابات مجلس الشيوخ 2020 داخل مصر، انطلقت امس وتستمر حتى اليوم الأربعاء حيث تفتح اللجان أبوابها أمام الناخبين من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءا.





وتجري الانتخابات لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ بنظام الاقتراع السري المباشر؛ 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردى، فيما يعين الرئيس وفقا للقانون 100 آخرين حيث يتنافس فى الانتخابات 787 مرشحًا فى 27 دائرة بالنظام الفردى.بينما يتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لنظام القائمة، وتتواجد قائمة واحدة هى القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 11 حزبا سياسيا من مختلف الايدلوجيات.





واستعدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، بشكل مكثف لعملية الاقتراع، ورفعت درجات الاستعداد القصوى بالتنسيق مع كل أجهزة وجهات الدولة المختلفة لإتمام عمليات الاقتراع، وذلك من خلال الانتهاء من طباعة أوراق الاقتراع وتأمين اللجان وتوفير أماكن إقامة للقضاة المشرفين على الانتخابات.





وقيّدت الهيئة نحو 63 مليون ناخب بقاعدة بيانات الناخبين، كما اتخذت الإجراءات الاحترازية للحد من العدوى والوقاية من كورونا بتعقيم كل مركز اقتراع ولجنة قبل يوم من بدء الاقتراع فى اليوم الأول من انتخابات الداخل، وعقب انتهاء التصويت فى اليوم الأول، ونفس الحال قبل وبعد الاقتراع فى اليوم الثانى.



