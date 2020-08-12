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تعليم

تعرف على تفاصيل المشاركة في جائزة البحث العلمي المتميز

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 01:03 ص
صدى البلد
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نهلة الشربيني

أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى إطار التعاون بين الأكاديمية والهيئات العلمية الدولية من أجل النهوض بالعلم والعلماء ومن خلال التعاون مع اتحاد مجالس البحث العلمى العربية تعلن أكاديمية البحث العلمى عن جائزة الاتحاد للبحث العلمى المتميز  لعام 2020 .


وجاءت فى المجالات التالية:

جائزة افضل كتب مؤلفة فى مجال بحوث الطاقة الجديدة والمتجددة خلال الاعوام 2018،2019, 2020
جائزة التأليف والترجمة لأفضل الكتب المؤلفة أو المترجمة حول الانظمة التعليمية الحديثة المعمول بها الآن فى الدول الاسكندنافية.
جائزه الباحثين الشباب فى مجال حصاد المياه.
جائزه الابتكار خلال الأعوام 2018،2019, 2020


تهدف الجائزة إلى نشر ثقافة البحث العلمي بين شرائح المجتمع العربي، و الاهتمام بالموهوبين والمبدعين وتشجيعهم على العطاء، إلى جانب مساعدة الباحثين فى استثمار نتائج أبحاثهم وابتكاراتهم وتحويلها إلى منتجات والتعريف بالباحثين المتميزين بين العاملين بمؤسسات البحث العلمي العربية... لمزيد من التفاصيل يرجى الدخول على الرابط التالى: http://asrt.sci.eg/ar/index.php/international-grants/item/908-2020

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