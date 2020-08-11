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أخبار العالم

الجزائر.. أمر دولي بالقبض على قائد الدرك السابق غالي بلقصير

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 08:43 م
غالي بلقصير
غالي بلقصير
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شيماء مصطفى
أصدر القضاء العسكري بالجزائر، أمرا دوليا بالقبض على قائد الدرك الوطني السابق غالي بلقصير.

ووفقًا لصحيفة "النهار" الجزائرية، قالت وزارة الدفاع الجزائرية، إنه تابع القضية الخاصة بالمساعد الأول المتقاعد بونويرة قرميط والرائد درويش هشام والعميد المتقاعد بلقصير غالي بتهمة الخيانة العظمى.

ووضع القاضي العسكري المتهمين بونويرة قرميط ودرويش هشام، في الحبس المؤقت بموجب أمر إيداع لدى المؤسسة العقابية العسكرية بالبليدة.

كما أصدر أمرا دوليا بالقبض على المتهم بلقصير غالي.

وكان القضاء العسكري في الجزائر استلم قضية قرميط بونويرة رئيس أمانة قائد أركان الجيش الفريق الراحل أحمد قايد صالح، بعد مغادرته البلاد، واستقراره بتركيا، أياما فقط من وفاة قايد صالح، وبحوزته وثائق ومعلومات أمنية جد حساسة، قام بتسريبها لجهات معادية مقيمة في الخارج.

كما ساهم قائد الدرك في تسريب معلومات حساسة، فضلا عن قضايا متعلقة بالفساد وتوفير الحماية لبارونات مخدرات.
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