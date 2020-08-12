ورشة عمل Online بجامعة بنها عن البنك القومي للمعامل.. اليوم

ومن جانبه أشار الدكتور محمد بسيوني المدير التنفيذي لوحدة المعامل والاجهزة العلمية بالجامعة، أن محاور الورشة تشمل التعرف على مفهوم البنك القومي للمعامل والأجهزة العلمية ومميزات استخدام البنك.