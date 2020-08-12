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تعليم

ورشة عمل Online بجامعة بنها عن البنك القومي للمعامل.. اليوم

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 03:01 ص
رئيس جامعة بنها
رئيس جامعة بنها
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قسم التعليم
تنظم وحدة المعامل والأجهزة العلمية بجامعة بنها بالتعاون مع البنك القومي للمعامل والأجهزة العلمية بالمجلس الأعلى للجامعات ورشة عمل Online عن الخدمات التي يقدمها البنك القومي للمعامل والأجهزة العلمية لشباب الباحثين بجامعة بنها اليوم الأربعاء الموافق 12 أغسطس 2020 الساعة الواحدة بعد الظهر باستخدام تطبيق Zoom.

تقام ورشة العمل وبرعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة والدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

وقال الجيزاوي إن من أهداف الورشة تعريف شباب الباحثين بالخدمات التي يقدمها البنك القومي للمعامل والأجهزة العلمية وأيضا كيفية الاستفادة من هذه الخدمات ومدى أتاحتها للباحثين بجامعة بنها.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد بسيوني المدير التنفيذي لوحدة المعامل والاجهزة العلمية بالجامعة، أن محاور الورشة تشمل التعرف على مفهوم البنك القومي للمعامل والأجهزة العلمية ومميزات استخدام البنك.

وكذلك كيفية التعامل مع موقع البنك ومعرفه قاعدة بيانات المعامل والأجهزة العلمية الموجودة بالجامعات المصرية وإمكانية تشغيل الأجهزة على أسس اقتصادية وترشيد استيراد الأجهزة ومنع الإزدواجية وأيضا تشجيع عمل الفرق البحثية داخل الجامعات المصرية.
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