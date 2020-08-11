إبراهيم عمران يكتب: شكرا عزيزي الناخب

عزيزي الناخب في أول أيام الاقتراع في مجلس الشيوخ الإدلاء بصوتك أمانة وحق أصيل لك في بناء وتقدم الوطن في تغير سياسات تصب في مصلحة الوطن والمواطن ومشاركتك في العملية الانتخابية فيصل هام و حي في اكتمال مؤسسات الدولة.





صوتك مهم وله تأثير هام وحيوي من خلال التصويت باختيار أحد المرشحين لتمثيل الشعب في الهيئات المنتخبة التي تتولى إعداد القوانين التي من شأنها خدمة الوطن والمواطن.





صوتك أمانة وحق سياسي وسياسي ودستوري واجب وطني يخول لك اللجوء إلى القضاء لدفع أي اعتداء على هذا الحق يحول دون ممارسته. إن أغلب الدساتير تتبنى مبدأ الاقتراع العام الذي يقضي بثبوت حق الانتخاب لجميع المواطنين ضمن ما يعرف بمبدأ عمومية الانتخاب والذي لا يفرض قيودًا معينة على الحق في الانتخاب المشاركة في العملية الانتخابية حق واجب وطني لكل فرد في المجتمع تطبيقًا لمبدأ المساواة بين المواطنين ومن خلاله تتحقق نظرية سيادة الشعب.





عزيزي الناخب صوتك من أهم مبادئ نجاح العملية الانتخابية فاحرص علي حقك الدستوري والإدلاء بصوتك وحث الناخبين علي ضرورة المشاركة في العملية الانتخابية وأن تساهم بكل قوة في سير العملية الانتخابية من خلال التوعية بأهمية المشاركة واختيار من يمثل الشعب.





عزيزي الناخب اليوم أثبت للعالم أن الشعب المصري لديه الوعي الكافي من خلال الالتزام والمشاركة بقوة في الانتخابات فضلا عن التنظيم المبهر في ظل جائحة كورونا من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي فرضتها الحكومة لتجنب الإصابة.





عزيزي الناخب اليوم ضربت أروع الامثلة من خلال الالتزام بكافة الإجراءات من خلال اختيارك مرشحك وطريقة الانتخاب والدخول والالتزام.





شكرا للقوات المسلحة الداخلية والشعب المصري علي التنظيم في سير العملية الانتخابية شكرا لكل من ساهم في سير العملية الانتخابية بيسر ومرونة.





عزيزي الناخب شكرا علي مشاركتك بقوة في اختيار من يمثلك شكرا علي ثقافتك الواعية في الالتزام بالتنظيم والإجراءات الاحترازية في العملية الانتخابية.



