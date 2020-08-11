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حوادث

ضبط سيارة نقل محملة بسجائر مجهولة المصدر في الخصوص.. صور

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 10:35 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
تمكنت إدارة أمن مجلس مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية اليوم من ضبط سيارة نقل محملة بـكميات كبيرة من علب السجائر مختلفة الأنواع مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات لعدم وجود علامة مائية عليها.
كان اللواء نادر سعيد رئيس مدينة الخصوص قد تلقى إخطارا من مدير إدارة الأمن بمجلس مدينة الخصوص بتمكن أفراد أمن الوحدة من ضبط سيارة نقل محملة بـكميات كبيرة من السجائر مختلفة الماركات بدون علامة مائية مهربة جمركيا ومجهولة المصدر أثناء تواجدها أمام مبنى مجلس مدينة الخصوص وعلى الفور تم ضبط السيارة وتم إبلاغ مباحث التموين وقسم شرطة الخصوص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


ضبط سيارة نقل محملة بسجائر مجهولة المصدر في الخصوص.. صور
ضبط سيارة نقل محملة بسجائر مجهولة المصدر في الخصوص.. صور
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