عرض فيلم الأقصر في ختام مهرجان عمان السينمائي الدولي

أعلن مهرجان عمّان السينمائي الدولي عن برنامج أفلام دورته الافتتاحية تحت شعار (أول فيلم) والذي من المقرر أن يعقد في الفترة ما بين ٢٣ إلى ٣١ أغسطس في العاصمة الأردنية، عمّان.





الدورة الأولى للمهرجان مشابهة لما تم التخطيط له في الربيع الماضي عندما أدى انتشار فيروس كورونا إلى تأجيله.

يتضمن برنامج العروض ٣٠ فيلمًا روائيًا طويلًا ووثائقيًا، عربيًا وَدوليًا، بالإضافة إلى تسعة أفلام عربية قصيرة. ويُفتتح المهرجان بالفيلم الفرنسي “البؤساء” للمخرج لادج لي الحائز على العديد من الجوائز في ٢٣ أغسطس. وقالت إدارة المهرجان أنه سيتم عرض فيلم “الأقصُر” للمخرجة الأردنية-البريطانية زينة الدرّة في حفل توزيع الجوائز في ٣١ أغسطس.