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برلمان

أبرزها الانقطاع عن العمل .. تعرف على حالات فصل الموظف بالقانون الجديد

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 06:01 ص
مطرقة محكمة
مطرقة محكمة
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حسن رضوان
وضع قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، عددا من الحالات التي يتم بموجبها فصل الموظف عن العمل.

وفيما يلي نرصد أهم تلك الشروط التي بموجبها يتم فصل الموظف من العمل:

- فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى.

- الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يومًا متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشـــر يومًا التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول

- الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة

- عدم اللياقة للخدمة صحيًا بقرار من المجلس الطبي المختص

- الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية
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