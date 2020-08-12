أبرزها الانقطاع عن العمل .. تعرف على حالات فصل الموظف بالقانون الجديد

وفيما يلي نرصد أهم تلك الشروط التي بموجبها يتم فصل الموظف من العمل:
- فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى.
- الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يومًا متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشـــر يومًا التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول
- الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة
- عدم اللياقة للخدمة صحيًا بقرار من المجلس الطبي المختص
- الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية
- الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يومًا متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشـــر يومًا التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول
- الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة
- عدم اللياقة للخدمة صحيًا بقرار من المجلس الطبي المختص
- الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية