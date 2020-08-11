AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

تآمر الجميع ضده.. الانتقام من ألينور يهدد أسرار مسلسل مملكة إبليس

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 10:21 م
صدى البلد
Advertisements
محمد نحلة

مع الحلقة التاسعة من الفصل الثاني من مسلسل مملكة إبليس، بدأت خطة الانتقام من ألينور (فيدرا) بتآمر الجميع ضدها، فبعد أن أمرت بحرق كل من في شقة حنيّة (رانيا يوسف) تأكد الجميع أن السر الذي تخفيه ليس سهلًا ولابد من معرفته.

 

وكانت الخطوة الأولى هي سرقة منزلها عن طريق شكيتح (محمد عادل) الذي جعل ألينور تشعر بوجوده عن قصد، واتهم أولاد حدّق (أحمد صيام) ورضوان (شريف دسوقي) لتأمر ألينور بقطع أيديهم، ولكن للخطة بقية ستكشفها الحلقة المقبلة.

 

وكشفت الحلقة أيضًا عن التدرج القوي في شخصية أزهار (غادة عادل) فبعد أن تركتها ألينور تنزف رافضة تمامًا خروجها من الحارة إلى المستشفى، رغم توسلات والدتها، الامر الذي جعلها تستأصل رحمها لتبقى على قيد الحياة، لتخرج أزهار شخصية جديدة لا تحب أحد ولا تفكر إلا في قتل ألينور ومعرفة السر.

 

ويتكوّن مسلسل مملكة إبليس من فصلين، عرض مؤخرا الأول على قناة mbc مصر، بعد نجاح عرضه على منصة شاهد، بينما انطلق الفصل الثاني حصريًا منصة شاهد، ليستكمل صراعات حارة الجنة بعدما انقلب العجوز على أهلها، واكتشافهم أنه من الأقزام – سكان الحارة الأصليين – ليبدأوا جميعًا في البحث عن كنوز الحارة المدفونة تحتها، ويقوم ببطولته غادة عادل، صبري فواز، سلوى خطاب، رانيا يوسف، أحمد داوود، كريم قاسم، محمود الليثي، إيمان العاصي، خالد أنور، علاء حسني، أسماء جلال، محمد جمعة، نانسي صلاح، كما كشف الفصل الثاني عن النجوم ناهد السباعي، أحمد صيام وشريف دسوقي، المسلسل من تأليف محمد أمين راضي، إنتاج طارق الجنايني، ومن إخراج أحمد خالد موسى

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قتيل وقصة الأقزام وثلاثة بين الحياة والموت في الفصل الثاني من مملكة إبليس

مملكة إبليس من لعنة الشياطين وتربية الوحوش حتى بداية فتحي إبليس

الحلقة الثالثة من مملكة إبليس.. الحياة خارج الأسوار وبداية حرب خريطة الكنز

الحقيقة أو القتل.. كيد النساء ينتصر في مملكة إبليس

بداية الحرب والنار في مملكة إبليس

تفاصيل أحدث حلقات مملكة ابليس 2

ترشيحاتنا

بسبب الاشتباكات.. بيان عاجل من الأمن اللبناني لـ المتظاهرين

فيديو وهمي يجوب العالم .. ابنة بوتين تتلقى لقاح كورونا الروسي.. شاهد

هل يحق لـ رمضان صبحي التدريب مع الأهلي .. خبير لوائح يحسم الجدل

عمره 96 سنة.. تامر أمين يشيد بـ مواطن شارك في انتخابات الشيوخ اليوم

المصل واللقاح يوضح سبب زيادة إصابات فيروس كورونا مرة أخرى.. فيديو

المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية يواصل تخاريفه: ليس لمصر حقوق تاريخية في نهر النيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يقلل خطر العدوى.. غسول الفم يبطل مفعول كورونا مؤقتا في الحلق

منعش ولذيذ في الصيف.. طريقة عمل سبانش لاتيه بارد

أسهل وأرخص طريقة لتنظيف تواليت الحمام