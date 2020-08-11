تآمر الجميع ضده.. الانتقام من ألينور يهدد أسرار مسلسل مملكة إبليس

مع الحلقة التاسعة من الفصل الثاني من مسلسل مملكة إبليس، بدأت خطة الانتقام من ألينور (فيدرا) بتآمر الجميع ضدها، فبعد أن أمرت بحرق كل من في شقة حنيّة (رانيا يوسف) تأكد الجميع أن السر الذي تخفيه ليس سهلًا ولابد من معرفته.

وكانت الخطوة الأولى هي سرقة منزلها عن طريق شكيتح (محمد عادل) الذي جعل ألينور تشعر بوجوده عن قصد، واتهم أولاد حدّق (أحمد صيام) ورضوان (شريف دسوقي) لتأمر ألينور بقطع أيديهم، ولكن للخطة بقية ستكشفها الحلقة المقبلة.

وكشفت الحلقة أيضًا عن التدرج القوي في شخصية أزهار (غادة عادل) فبعد أن تركتها ألينور تنزف رافضة تمامًا خروجها من الحارة إلى المستشفى، رغم توسلات والدتها، الامر الذي جعلها تستأصل رحمها لتبقى على قيد الحياة، لتخرج أزهار شخصية جديدة لا تحب أحد ولا تفكر إلا في قتل ألينور ومعرفة السر.

ويتكوّن مسلسل مملكة إبليس من فصلين، عرض مؤخرا الأول على قناة mbc مصر، بعد نجاح عرضه على منصة شاهد، بينما انطلق الفصل الثاني حصريًا منصة شاهد، ليستكمل صراعات حارة الجنة بعدما انقلب العجوز على أهلها، واكتشافهم أنه من الأقزام – سكان الحارة الأصليين – ليبدأوا جميعًا في البحث عن كنوز الحارة المدفونة تحتها، ويقوم ببطولته غادة عادل، صبري فواز، سلوى خطاب، رانيا يوسف، أحمد داوود، كريم قاسم، محمود الليثي، إيمان العاصي، خالد أنور، علاء حسني، أسماء جلال، محمد جمعة، نانسي صلاح، كما كشف الفصل الثاني عن النجوم ناهد السباعي، أحمد صيام وشريف دسوقي، المسلسل من تأليف محمد أمين راضي، إنتاج طارق الجنايني، ومن إخراج أحمد خالد موسى