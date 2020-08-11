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رياضة

اتحاد اليد: توقيع بروتوكول الاختبارات الطبية للاعبي المنتخب

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 09:15 م
منتتخب اليد
منتتخب اليد
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عمرو الحلوانى
يعقد اتحاد كرة اليد غدا الأربعاء مؤتمرا صحفيا لتوقيع بروتوكول الاختبارات الطبية لجميع لاعبي المنتخب الوطني الأول وذلك بمستشفي وادي النيل الذي أهدى إجراء جميع الاختبارات والتحاليل الطبية اللازمة لجميع لاعبي المنتخب الوطني الأول بعد الاتفاق مع الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة حسن مصطفي.


وصرح مؤمن صفا أمين صندوق اتحاد كرة اليد بأن الحفاظ علي صحة لاعبي المنتخب الوطني يأتي في المقام الأول لبناء لاعب سليم يستطيع تحمل مسئولية تمثيل بلده في أكبر معترك دولي وهو بطولة العالم للرجال التي تستضيفها مصر خلال الفترة من ٢١ يناير وحتي الأسبوع الأول من فبراير المقبل .


وقال صفا إن الجهاز الفني للمنتخب الوطني  بقيادة الأسباني باروندو جارسيا يحرص علي الاطمئنان دائما علي لاعبي المنتخب الوطني في ظل ما يتعرض له بعض اللاعبين من الإصابة بفيروس كورونا نتيجة عدم الاهتمام بعمل التحاليل الطبية  اللازمة لتجنب التعرض للإصابة .
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